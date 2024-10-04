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Актуальне
55% компаній не зможуть компенсувати підвищення військового збору працівникам - опитування

55% компаній не зможуть компенсувати підвищення військового збору працівникам - опитування

Київ • УНН

 • 11286 перегляди

Згідно з опитуванням ЄБА, 55% компаній не зможуть компенсувати працівникам підвищення військового збору. Збільшення податкового навантаження змусить 56% компаній скорочувати витрати, а 11% - частково скоротити бізнес.

У  випадку підвищення військового збору в Україні до 3% або 5%  понад половина  компаній не зможе компенсувати цю різницю своїм працівникам. Також більше ніж половині компаній доведеться скорочувати інші важливі для функціонування витрати. Такі дані експрес-опитування Європейської Бізнес Асоціації, передає УНН.

Деталі 

Як повідомляється, були опитані членські компанії щодо потенційного збільшення податкового навантаження на роботодавців. Зміни можуть вступити в силу у разі прийняття законопроєктів №11416-д щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану та №12000 про державний бюджет України на 2025 рік.

Так, у випадку підвищення військового збору до 3% або 5% дещо більше половини, а саме 55% учасників опитування зазначили, що не зможуть компенсувати цю різницю своїм працівникам. Відповідно, це призведе до зниження реального доходу людей

- йдеться у повідомленні ЄБА. 

У випадку зростання військового збору до 3%, як повідомляється, повністю компенсувати різницю при найближчому перегляді заробітних плат готові 15% компаній, частково – 14%. Інші 7% розглядають варіант повної компенсації за рахунок введення надбавки до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

Якщо йдеться про зростання військового збору до 5%, в такому разі повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників дещо менше компаній – 14%, а частково – 13%. І 6% готові повністю компенсувати надбавкою до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан. Інші компанії розглядають різні підходи до компенсації або ще не прийняли відповідне рішення.

Комітет ВР підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків04.10.24, 14:49 • 12721 перегляд

58% опитаних компаній заявляють, що підвищення бази нарахування ЄСВ у розмірі 22% з 15 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати (стосуватиметься заробітних плат до 160 тис. грн) суттєво вплине на витрати компанії.

"Загалом збільшення податкового навантаження – потенційне зростання ПДВ, військового збору, ЄСВ – змусить 56% опитаних компаній скорочувати інші важливі для функціонування компанії витрати. Для 11% компаній таке підвищення може призвести до часткового скорочення виробництва чи бізнесу", - вказали в ЄБА. 

Зазначається, що до ідеї підвищення ставки ПДВ бізнес також ставиться дуже насторожено, адже цей крок може замість боротьби з тінню, навпаки стимулювати контрабанду та незаконну торгівлю. 

Як альтернативу тотальному підвищенню ПДВ, бізнес підтримує пропозицію оподаткувати податком на додану вартість імпортні операції з товарами до 500 євро у супроводжуваному багажі та до 150 євро для поштових та експрес-відправлень, які наразі звільнені від оподаткування.

Довідково

Експрес-опитування проводилось з 1 до 3 жовтня 2024 року серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Учасники опитування – 71 компанія з різних галузей економіки. Серед учасників, міжнародні компанії – 79%, українські компанії – 21%; 48% – великі підприємства, 44% – середні та 8% – малі.

Підвищення податків вплине на бізнес, але це вимушений крок - Марченко27.09.24, 17:10 • 18573 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Економіка

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