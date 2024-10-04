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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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55% компаний не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам - опрос

55% компаний не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам - опрос

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:24  •  3222 просмотра

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Согласно опросу ЕБА, 55% компаний не смогут компенсировать работникам повышение военного сбора. Увеличение налоговой нагрузки заставит 56% компаний сокращать расходы, а 11% - частично сократить бизнес.

В  случае повышения военного сбора в Украине до 3% или 5%  более половины  компаний не сможет компенсировать эту разницу своим работникам. Также более половины компаний придется сокращать другие важные для функционирования расходы. Таковы данные экспресс-опроса Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНН.

Детали 

Как сообщается, были опрошены членские компании относительно потенциального увеличения налоговой нагрузки на работодателей. Изменения могут вступить в силу в случае принятия законопроектов №11416-д об особенностях налогообложения в период действия военного положения и №12000 о государственном бюджете Украины на 2025 год.

Так, в случае повышения военного сбора до 3% или 5% несколько больше половины, а именно 55% участников опроса отметили, что не смогут компенсировать эту разницу своим работникам. Соответственно, это приведет к снижению реального дохода людей

- говорится в сообщении ЕБА. 

В случае роста военного сбора до 3%, как сообщается, полностью компенсировать разницу при ближайшем пересмотре заработных плат готовы 15% компаний, частично - 14%. Остальные 7% рассматривают вариант полной компенсации за счет введения надбавки до конца года, в котором будет отменено военное положение.

Если речь идет о росте военного сбора до 5%, в таком случае полностью готовы компенсировать снижение реального дохода работников несколько меньше компаний - 14%, а частично - 13%. И 6% готовы полностью компенсировать надбавкой до конца года, в котором будет отменено военное положение. Другие компании рассматривают различные подходы к компенсации или еще не приняли соответствующее решение.

Комитет ВР поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов4 октября 2024, 11:49 • 8335 просмотров

58% опрошенных компаний заявляют, что повышение базы начисления ЕСВ в размере 22% с 15 до 20 размеров минимальной заработной платы (будет касаться заработных плат до 160 тыс. грн) существенно повлияет на расходы компании.

«В целом увеличение налоговой нагрузки - потенциальный рост НДС, военного сбора, ЕСВ - заставит 56% опрошенных компаний сокращать другие важные для функционирования компании расходы. Для 11% компаний такое повышение может привести к частичному сокращению производства или бизнеса», - указали в ЕБА. 

Отмечается, что к идее повышения ставки НДС бизнес также относится очень настороженно, ведь этот шаг может вместо борьбы с тенью, наоборот стимулировать контрабанду и незаконную торговлю. 

Как альтернативу тотальному повышению НДС, бизнес поддерживает предложение обложить налогом на добавленную стоимость импортные операции с товарами до 500 евро в сопровождаемом багаже и до 150 евро для почтовых и экспресс-отправлений, которые сейчас освобождены от налогообложения.

Справочно

Экспресс-опрос проводился с 1 по 3 октября 2024 года среди членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации. Участники опроса - 71 компания из разных отраслей экономики. Среди участников, международные компании - 79%, украинские компании - 21%; 48% - крупные предприятия, 44% - средние и 8% - малые.

Повышение налогов повлияет на бизнес, но это вынужденный шаг - Марченко27 сентября 2024, 14:10 • 18269 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономика