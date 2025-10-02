53 з 86 ворожих дронів знешкодили під час нічної атаки рф на Україну
Київ • УНН
В ніч на 2 жовтня ворог атакував Україну 86 ударними БпЛА. Сили оборони збили 53 безпілотники, зафіксовано 31 влучання.
росія вночі атакувала Україну 86 дронами, 53 з них знешкоджено, але є влучання у 6 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 жовтня ворог атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Міллерово.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни
"Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, атака триває. "У повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили в Повітряних силах.
