53 з 86 ворожих дронів знешкодили під час нічної атаки рф на Україну

06:36 • 2380 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5376 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13291 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12133 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16644 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35219 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44448 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30052 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51001 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26024 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм 1 жовтня, 23:36
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності 01:45
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона. 02:33
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру 03:06
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дні 05:59
День учителя 2025: що подарувати педагогу 07:31
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 13291 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44448 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 35430 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51001 перегляди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Антоніу Кошта
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Копенгаген
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді 1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку 1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди 30 вересня, 18:48
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані 30 вересня, 14:16
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів 30 вересня, 09:59
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
IRIS-T

53 з 86 ворожих дронів знешкодили під час нічної атаки рф на Україну

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

В ніч на 2 жовтня ворог атакував Україну 86 ударними БпЛА. Сили оборони збили 53 безпілотники, зафіксовано 31 влучання.

53 з 86 ворожих дронів знешкодили під час нічної атаки рф на Україну

росія вночі атакувала Україну 86 дронами, 53 з них знешкоджено, але є влучання у 6 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 жовтня ворог атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Міллерово.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, атака триває. "У повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили в Повітряних силах.

росія масовано атакувала депо Укрзалізниці в Одесі, поранено машиніста02.10.25, 08:39 • 2184 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Збройні сили України
Шахед-136