53 из 86 вражеских дронов обезвредили во время ночной атаки рф на Украину
Киев • УНН
В ночь на 2 октября враг атаковал Украину 86 ударными БпЛА. Силы обороны сбили 53 беспилотника, зафиксировано 31 попадание.
россия ночью атаковала Украину 86 дронами, 53 из них обезврежены, но есть попадания в 6 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 октября враг атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф, Миллерово.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге и востоке страны
"Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 6 локациях", - говорится в сообщении.
Как указано, атака продолжается. "В воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркнули в Воздушных силах.
