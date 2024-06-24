518 атак за добу: окупанти обстріляли Запорізьку область, поранено жінку і зруйновано житло
Київ • УНН
За один день російські окупанти здійснили 518 обстрілів 9 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, удари безпілотників, залпи з РСЗВ та артилерійські обстріли, внаслідок чого було зруйновано житлові будинки та поранено літню жінку.
Впродовж доби окупанти здійснили 518 атак на Запорізьку область, обстрілявши 9 населених пунктів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Ворог завдав авіаційні удари по Верхній Терсі та Кам’янському. На Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку були скеровані 193 безпілотники різної модифікації. Малу Токмачку, Роботине, Левадне та Новоандріївку накрили 29 обстрілів РСЗВ. Території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки зазнали 294 артобстрілів.
Додамо
У межах доби надійшло 5 повідомлень про руйнування житла. Також унаслідок атак терористів літня жінка отримала поранення у Пологівському районі.
У Запорізькій області окупанти поранили 87-річну жінку24.06.24, 03:18 • 31345 переглядiв