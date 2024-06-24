518 атак за сутки: оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранена женщина и разрушено жилье
Киев • УНН
За один день российские оккупанты совершили 518 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, удары беспилотников, залпы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома и ранена пожилая женщина.
В течение суток оккупанты совершили 518 атак на Запорожскую область, обстреляв 9 населенных пунктов. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Враг нанес авиационные удары по верхней Терсе и Каменскому. На Гуляйполе, Левадне, работы, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку были направлены 193 беспилотника различной модификации. Малую Токмачку, Работино, Левадное и Новоандреевку накрыли 29 обстрелов РСЗО. Территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки подверглись 294 артобстрелам.
Добавим
В пределах суток поступило 5 сообщений о разрушении жилья. Также в результате атак террористов пожилая женщина получила ранения в Пологовском районе.
В Запорожской области оккупанты ранили 87-летнюю женщину24 июня 2024, 00:18 • 25208 просмотров