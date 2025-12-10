50 з 80 дронів знешкодили під час нічної атаки рф, є влучання у 7 місцях

росія вночі вдарила по Україні 80 дронами, близько пів сотні з яких - "шахеди", знешкоджено 50 безпілотників різних типів, але є влучання 29 у семи місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 грудня (з 18.00 09 грудня) ворог атакував 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 50 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу