50 з 80 дронів знешкодили під час нічної атаки рф, є влучання у 7 місцях

9 грудня, 20:28 • 12405 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 25483 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 27312 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 21725 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 45931 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 36119 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 26022 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30907 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 40237 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 58403 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Шестеро дітей отримали поранення у Сумах через безвідповідальне поводження зі зброєю дорослого9 грудня, 21:20 • 3894 перегляди
Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим9 грудня, 21:41 • 10994 перегляди
Мародерство росії на ТОТ: держдума рф ухвалила закон про "безгосподарне" житло9 грудня, 22:28 • 5768 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 10320 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 6396 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 3748 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 45914 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 38157 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 09:02 • 40231 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 58394 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 12388 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 30249 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 30890 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 67265 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 72658 перегляди
50 з 80 дронів знешкодили під час нічної атаки рф, є влучання у 7 місцях

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У ніч на 10 грудня росія атакувала Україну 80 ударними БпЛА різних типів, включаючи "шахеди". Сили ППО збили 50 безпілотників, але 29 дронів влучили у 7 локаціях на півдні та сході країни.

50 з 80 дронів знешкодили під час нічної атаки рф, є влучання у 7 місцях

росія вночі вдарила по Україні 80 дронами, близько пів сотні з яких - "шахеди", знешкоджено 50 безпілотників різних типів, але є влучання 29 у семи місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 грудня (з 18.00 09 грудня) ворог атакував 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - рф, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 50 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу10.12.25, 08:31 • 868 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні