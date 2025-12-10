50 из 80 дронов обезвредили во время ночной атаки рф, есть попадания в 7 местах
Киев • УНН
В ночь на 10 декабря россия атаковала Украину 80 ударными БПЛА различных типов, включая "шахеды". Силы ПВО сбили 50 беспилотников, но 29 дронов попали в 7 локациях на юге и востоке страны.
россия ночью ударила по Украине 80 дронами, около полусотни из которых - "шахеды", обезврежено 50 беспилотников различных типов, но есть попадания 29 в семи местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 декабря (с 18.00 09 декабря) враг атаковал 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Чауда - ВОТ АР Крыма, около 50 из них - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 29 ударных БпЛА на 7 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
