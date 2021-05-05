5 травня: сьогодні відзначають Всесвітній день гігієни рук та день акушерки

Свята

Своє професійне свято - Міжнародний день ​​акушерки - щорічно 5 травня по всьому світу відзначають з 1992 року за ініціативою Міжнародної асоціації акушерок, чия конференція відбулася в 1987 році в Нідерландах.

У багатьох містах споруджено пам'ятники акушеркам. Так, наприклад, в Церкві Святої Анни (Варшава) встановлено великий пам'ятник Станіславові Лещинської, акушерці, яка в роки війни (1943 - 1945) в страшних умовах в концтаборі Освенцим, допомагала жінкам народжувати.

Інший привід звернути увагу на 5 травня, це Міжнародний день боротьби за права інвалідів. Цей день, покликаний звернути увагу людей на проблеми, пов'язані із захистом прав людей з обмеженими можливостями. Свій початок історія «міжнародного дня боротьби за права інвалідів» бере 5 травня 1992 року.

У цей день люди з обмеженими можливостями з сімнадцяти країн, одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів.

Метою Дня боротьби за права осіб з інвалідністю є сприяння більш глибокому розумінню проблем, пов'язаних з інвалідністю, підтримка прав, свобод і гідності людей з інвалідністю.

Крім того, 5 травня щорічно, за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), люди відзначають вкрай важливу для сьогодення дату - Всесвітній день гігієни рук.

Дата цього заходу була обрана не випадково: 5-й день 5-го місяця символізує 5 пальців на кожній руці людини. Оскільки руки є одним з основних факторів ризику поширення хвороботворних мікроорганізмів, гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань.

Всесвітній день гігієни рук розпочато, щоб нагадати про важливість обробки рук для збереження життя і здоров'я мільйонів людей і підкреслити особливу важливість гігієни рук як в області охорони здоров'я, так і в повсякденному житті. Центр громадського здоров'я підтримує цю ініціативу і закликає установи охорони здоров'я, установи і всіх громадян приєднатися до кампанії ВООЗ по чистоті рук.

На наших руках живе величезна кількість небезпечних для здоров'я мікроорганізмів. В результаті навіть незначних подряпин або ран, вони можуть викликати вірусні захворювання, бактеріальні, грибкові та кишкові інфекції, гельмінтози та ін.

Найбруднішими предметами, з якими щодня стикається майже кожна людина, є мобільні і стаціонарні телефони, письмові столи, клавіатура і мишка комп'ютера, кнопки ліфта, вимикачі світла, дверні ручки і все перила.

Релігійні свята

Православна церква 5 травня відзначає пам'ять святого Луки, який був учнем апостола Павла. У народі день назвали Лукін, а також Ведьмина хороводи. Ще ім'я святого знайшло відображення в землеробстві. На Луку висаджували цибулю.

Іменини

5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Лука, Віталій, Всеволод, Федір і Теодор.