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5 мая: сегодня отмечается Всемирный день гигиены рук и день акушерки

5 мая: сегодня отмечается Всемирный день гигиены рук и день акушерки

Киев  •  УНН

 • 25016 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В этот день, 5 мая, в мире отмечают Международный день акушерки, Международный день борьбы за права инвалидов, Всемирный день гигиены рук. Об этих и других праздниках пишет УНН.

Праздники

Свой профессиональный праздник — Международный день акушерки — ежегодно 5 мая по всему миру отмечают с 1992 года по инициативе Международной ассоциации акушерок, чья конференция состоялась в 1987 году в Нидерландах.

Во многих городах сооружены памятники акушеркам. Так, например, в Церкви Святой Анны (Варшава) установлен большой памятник Станислава Лещинского, акушерке, которая в годы войны (1943 — 1945) в страшных условиях в концлагере Освенцим, помогала женщинам рожать.

Другой повод обратить внимание на 5 мая, это Международный день борьбы за права инвалидов. Этот день, призванный обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. Свое начало история “международного дня борьбы за права инвалидов” берет 5 мая 1992 года.

В этот день люди с ограниченными возможностями из семнадцати стран, одновременно провели первый общеевропейский день борьбы за равные права и против дискриминации инвалидов.

Целью Дня борьбы за права лиц с инвалидностью является содействие более глубокому пониманию проблем, связанных с инвалидностью, поддержка прав, свобод и достоинства людей с инвалидностью.

Кроме того, 5 мая ежегодно при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди отмечают крайне важную для настоящего времени дату — Всемирный день гигиены рук.

Дата этого мероприятия была выбрана не случайно: 5-й день 5-го месяца символизирует 5 пальцев на каждой руке человека. Поскольку руки является одним из основных факторов риска распространения болезнетворных микроорганизмов, гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний.

Всемирный день гигиены рук начато, чтобы напомнить о важности обработки рук для сохранения жизни и здоровья миллионов людей и подчеркнуть особую важность гигиены рук как в области здравоохранения, так и в повседневной жизни. Центр общественного здоровья поддерживает эту инициативу и призывает учреждения здравоохранения, учреждения и всех граждан присоединиться к кампании ВОЗ по чистоте рук.

На наших руках живет огромное количество опасных для здоровья микроорганизмов. В результате даже незначительных царапин или ран, они могут вызвать вирусные заболевания, бактериальные, грибковые и кишечные инфекции, гельминтозы и др.

Самыми грязными предметами, с которыми ежедневно сталкивается почти каждый человек, есть мобильные и стационарные телефоны, письменные столы, клавиатура и мышка компьютера, кнопки лифта, выключатели света, дверные ручки и все перила.

Религиозные праздники

Православной Церкви 5 мая отмечает память святого Луки, который был учеником апостола Павла. В народе день назвали Лукин, а также Ведьмина хороводы. Еще имя святого нашло отражение в земледелии. На Луку высаживали лук.

Именины

5 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Лука, Виталий, Всеволод, Федор и Теодор.

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