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40 вибухів: Сумщина з ночі зазнала п'ятьох ворожих обстрілів, є пошкодження

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російські війська з ночі обстріляли Сумську область п'ять разів, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.

Цитата

"Уночі та вранці ворог здійснив 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади", - повідомили в ОВА у Telegram і перечислили:

  • Новослобідська громада: ворог здійснив артобстріл (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл з РСЗВ – 16 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних житлових будинків.
  • Краснопільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з СПГ-9 (4 вибухи).

Нагадаємо

Наєв дав доручення посилити безпеку та контроль на Сумському напрямку.

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