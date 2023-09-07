40 вибухів: Сумщина з ночі зазнала п'ятьох ворожих обстрілів, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російські війська з ночі обстріляли Сумську область п'ять разів, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та вранці ворог здійснив 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади", - повідомили в ОВА у Telegram і перечислили:
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- Новослобідська громада: ворог здійснив артобстріл (8 вибухів).
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- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з РСЗВ – 16 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних житлових будинків.
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- Краснопільська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з СПГ-9 (4 вибухи).
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