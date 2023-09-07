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40 взрывов: Сумская область с ночи подверглась пяти вражеским обстрелам, есть повреждения

Киев • УНН

 • 4738105 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские войска с ночи обстреляли Сумскую область пять раз, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.

Цитата

"Ночью и утром враг совершил 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 40 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады", - сообщили в ОВА в Telegram и перечислили:

  • Новослободская громада: враг совершил артобстрел (8 взрывов).
  • Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из РСЗО – 16 взрывов. В результате обстрела повреждены шесть частных жилых домов.
  • Краснопольская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: зафиксирован обстрел из СПГ-9 (4 взрыва).

Напомним

Наев дал поручение усилить безопасность и контроль на Сумском направлении.

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