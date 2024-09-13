4 загиблих і 18 постраждалих, зокрема і дитина - наслідки обстрілів рф Харківщини за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківську область, спричинивши 4 смерті за минулу добу. Постраждали 18 людей, включаючи дитину. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та сільськогосподарські об'єкти в кількох районах.
У Харківській області внаслідок ворожих атак за минулу добу, 12 вересня, чотири людини загинули, ще 18 постраждали, зокрема 10-річна дівчинка і троє рятувальників. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За даними Синєгубова, минулої доби були зафіксовані такі ворожі обстріли:
- 16:51 Київський р-н, м. Харків. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки та 1 нежитлова будівля. Постраждали 5 людей: три жінки віком 39, 70, 83, 33-річний чоловік та 10-річна дівчинка (гостра реакція на стрес).
- 23:49 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с.Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 100кв.м.
- 23:48 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400 м.кв.
- 16:53 Харківський район, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Внаслідок обстрілу КАБ постраждали 3 людини: дві жінки 65 та 54 років, а також 31-річний чоловік.
- 15:20 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Горіла господарча споруда.
- 13:03 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, три господарчі споруди, гараж. Постраждали 10 людей (з них 3 рятувальники). Загинули 3 людини.
- 12:47 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла покрівля магазину. Загинула 64-річна жінка.
- 12:04 м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли клуб та цивільна будівля.
- 11:20 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу відбулось пряме влучання на територію ферми, зруйновано сараї.
- 11:15 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та господарчі споруди.
- 11:08 Богодухівський район, Золочівська ТГ, с.Морозова Долина. Внаслідок удару FPV-дрону пошкоджена автівка. Постраждав 54-річний чоловік.
Миколаїв уночі ворог атакував "шахедами": збито 3 дрони, була пожежа на підприємстві13.09.24, 08:30 • 24580 переглядiв