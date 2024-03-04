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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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4 березня: День народження мікрофона, День тенісу

Київ • УНН

 • 25937 перегляди

Сьогодні, четвертого березня, професійні виконавці та любителі співати у всьому світі відзначають День народження мікрофона. Саме четвертого березня 1877 року американський винахідник Еміль Берлінер запатентував перший у світі мікрофон.

4 березня: День народження мікрофона, День тенісу

Сьогодні, четвертого березня, професійні виконавці та любителі співати у всьому світі відзначають День народження мікрофона, пише УНН.

Саме четвертого березня 1877 року американський винахідник Еміль Берлінер запатентував перший у світі мікрофон.

Цікаво, що за рік до того інший американський винахідних Олександр Белл представив свій прототип мікрофону, але вирішив не продовжувати вдосконалювати свій прилад.

Мікрофон Берлінера  був зроблений на вугільних стрижнях і таким "вугільним мікрофоном" під час запису та виконання музичних творів користувалися чверть століття. У 1942 році в Америці винайшли стрічковий мікрофон, пізніше - конденсаторний. Мікрофон пройшов багато етапів удосконалення, поки ми побачили його вже в XXI столітті таким звичним і зручним.

Нині для створення дуже чутливих мікрофонів інженери використовують властивості та коливання вух сарани та антен москітів.

Усі любителі спорту сьогодні можуть долучитися до Всесвітнього дня тенісу.

Вважається, що теніс зародився в монастирських обителях на півночі Франції в ХІІ столітті. Спочатку в теніс грали на корті у формі пісочного годинника.

До того, як тенісисти стали використовувати ракетки, люди відбивали м'яч долонею руки через сітку.

Прототипи сучасних ракеток вперше почали використовувати у ХVІ столітті. Жовті тенісні м'ячі вперше були використані в 1986 році. До того часу вони були білого кольору.

Незважаючи на складну ситуацію через російську агресію, в Україні спостерігається справжній бум жіночого тенісу – одразу дев’ять українських спортсменок входить до топ-200 світового рейтингу.

Ще сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня інженерії. Передумовою появи цієї події стала резолюція ООН, яка проголошувала 17 цілей для постійного та сталого розвитку у галузях економіки, соціальних відносин, екологічної стабільності, миру у всьому світі. Значення інженерної справи у досягненні цих цілей складно переоцінити, адже саме представники цієї професії в змозі втілити в життя необхідні систематичні та технологічні рішення

Енергетика, водні ресурси, система міст та сіл, боротьба зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями – це лише невеликий перелік тих сфер людської діяльності, які потребують вирішення.

Також четвертого березня у багатьох країнах світу відбувається заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з ожирінням.

За статистикою, близько 30% населення нашої планети страждають від надмірної ваги.

надмірна вага підвищує ризик розвитку у людини судин та серця, цукрового діабету, порушень опорно-рухового апарату

Щороку від хвороб, які спричиняє ожиріння, помирають до трьох мільйонів людей.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Герасима Йорданського.

За переказом Герасим народився у Лікії в заможній родині, і з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Господу.

Герасим здійснив паломництво до Палестини, довгий час жив самітником у пустелі, згодом заснував монастир.

За свою смиренність та відданість отримав від Господа дар пророцтва.

Іменини четвертого березня святкують Герасим, Данило, Георгій, Юрій, Юлія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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