4 марта: День рождения микрофона, День тенниса

Сегодня, четвертого марта, профессиональные исполнители и любители петь во всем мире отмечают День рождения микрофона, пишет УНН.

Именно четвертого марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал первый в мире микрофон.

Интересно, что за год до того другой американский изобретатель Александр Белл представил свой прототип микрофона, но решил не продолжать совершенствовать свой прибор.

Микрофон Берлинера был сделан на угольных стержнях и таким "угольным микрофоном" при записи и исполнении музыкальных произведений пользовались четверть века. В 1942 году в Америке изобрели ленточный микрофон, позже - конденсаторный. Микрофон прошел много этапов усовершенствования, пока мы увидели его уже в XXI веке таким привычным и удобным.

Сейчас для создания очень чувствительных микрофонов инженеры используют свойства и колебания ушей саранчи и антенн москитов.

Все любители спорта сегодня могут присоединиться к Всемирному дню тенниса.

Считается, что теннис зародился в монастырских обителях на севере Франции в ХІІ веке. Сначала в теннис играли на корте в форме песочных часов.

До того, как теннисисты стали использовать ракетки, люди отбивали мяч ладонью руки через сетку.

Прототипы современных ракеток впервые начали использовать в ХѴІ веке. Желтые теннисные мячи впервые были использованы в 1986 году. К тому времени они были белого цвета.

Несмотря на сложную ситуацию из-за российской агрессии, в Украине наблюдается настоящий бум женского тенниса - сразу девять украинских спортсменок входит в топ-200 мирового рейтинга.

Еще сегодня можно присоединиться к Всемирному дню инженерии. Предпосылкой появления этого события стала резолюция ООН, которая провозглашала 17 целей для постоянного и устойчивого развития в области экономики, социальных отношений, экологической стабильности, мира во всем мире. Значение инженерного дела в достижении этих целей сложно переоценить, ведь именно представители этой профессии в состоянии воплотить в жизнь необходимые систематические и технологические решения

Энергетика, водные ресурсы, система городов и сел, борьба со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями - это лишь небольшой перечень тех сфер человеческой деятельности, которые требуют решения.

Также четвертого марта во многих странах мира проходит мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с ожирением.

По статистике, около 30% населения нашей планеты страдают от избыточного веса.

избыточный вес повышает риск развития у человека сосудов и сердца, сахарного диабета, нарушений опорно-двигательного аппарата

Ежегодно от болезней, которые вызывает ожирение, умирают до трех миллионов человек.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Герасима Иорданского.

По преданию Герасим родился в Ликии в богатой семье, и с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу.

Герасим совершил паломничество в Палестину, долгое время жил отшельником в пустыне, впоследствии основал монастырь.

За свое смирение и преданность получил от Господа дар пророчества.

Именины четвертого марта празднуют Герасим, Даниил, Георгий, Юрий, Юлия.