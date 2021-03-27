27 березня: Година Землі та Всесвітній день театру

Свята

Наприкінці березня 2007 року “Всесвітній фонд природи” (WWF) провів спільну з австралійським виданням “The Sydney Morning Herald” екологічну акцію. Тоді понад 2 тис. фірм та компаній австралійського міста Сідней, а також понад 2,2 млн. його мешканців вимкнули світло на час протягом однієї години. За цю годину енергоспоживання Сіднея скоротилось на понад 10%. Таке зниження енергоспоживання посприяло, зокрема, скороченню викидів вуглекислого газу в атмосферу. Відтоді ця акція отримала назву Година Землі. Ця ідея набула популярності у багатьох країнах світу, а умовним часом проведення акції стали 20:30 кожної останньої суботи березня, яка цього року припадає на 27 число.

Щорічно на 27 березня припадає святкування Міжнародного дня театру. Ця традиція була заснована у 1962 році у Відні, коли цю дату проголосили на IX конгресі Міжнародного інституту театру (MIT) при ЮНЕСКО. Згідно зі статутом MIT, свято має бути направлене на “зміцнення миру і дружби між народами, на розширення творчої співпраці всіх діячів світу”. Ця дата є важливою для всіх, хто розуміє цінність і важливість театрального мистецтва, і прагне привернути до нього увагу державних структур, політиків і організацій, які ще не досягли розуміння цінності театру для загалу і окремої особистості, а також його значення для економічного розвитку.

Також в багатьох країнах світу щорічно 27 березня відзначають Міжнародний день віскі. У 2009 році на фестивалі віскі в Північних Нідерландах було вперше відзначене це свято в честь Майкла Джеймса Джексона. Майкл був журналістом, критиком і автором значущих робіт про віскі, 27 березня - дата його народження. Мета Міжнародного дня віскі полягає не тільки в підвищенні обізнаності про віскі і його принади, а й в поширенні інформації про хворобу Паркінсона, якою Майкл страждав в останні роки свого життя.

Свята в Україні

27 березня своє професійне свято - День нефролога - відзначають спеціалізовані медики всієї України. Нефрологія - це галузь медицини, яка вивчає функції та хвороби нирок, діагностику хвороб нирки та їх лікування. Перші кроки у становленні нефрології як науки відбулися ще на початку XIX століття і були пов’язані з ім’ям англійського лікаря Брайта. В окрему клінічну спеціальність нефрологія виділилася тільки в 60-ті роки ХХ століття.

Релігійні свята

Для християн 27 березня є днем шанування образу Пресвятої Богородиці "Феодорівської". Так, згідно з переказами, Феодорівська ікона Божої Матері була написана святим апостолом і євангелістом Лукою. Дивотворна Феодорівська ікона Божої Матері здавна шанується християнами як заступниця сімейного добробуту, народження і виховання дітей, а також допомагає у важких пологах.

Іменини

У суботу, 27 березня, іменини відзначають власники таких імен: Ростислав, Михайло, Феодосій, Бенедикт, Венедикт, Федосій, Тодось.