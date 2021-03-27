27 березня: Година Землі та Всесвітній день театру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У цей день, 27 березня, у світі відзначають Годину Землі, Всесвітній день театру, День нефролога та Міжнародний день віскі. Про ці та інші свята пише УНН.
Свята
Наприкінці березня 2007 року “Всесвітній фонд природи” (WWF) провів спільну з австралійським виданням “The Sydney Morning Herald” екологічну акцію. Тоді понад 2 тис. фірм та компаній австралійського міста Сідней, а також понад 2,2 млн. його мешканців вимкнули світло на час протягом однієї години. За цю годину енергоспоживання Сіднея скоротилось на понад 10%. Таке зниження енергоспоживання посприяло, зокрема, скороченню викидів вуглекислого газу в атмосферу. Відтоді ця акція отримала назву Година Землі. Ця ідея набула популярності у багатьох країнах світу, а умовним часом проведення акції стали 20:30 кожної останньої суботи березня, яка цього року припадає на 27 число.
Щорічно на 27 березня припадає святкування Міжнародного дня театру. Ця традиція була заснована у 1962 році у Відні, коли цю дату проголосили на IX конгресі Міжнародного інституту театру (MIT) при ЮНЕСКО. Згідно зі статутом MIT, свято має бути направлене на “зміцнення миру і дружби між народами, на розширення творчої співпраці всіх діячів світу”. Ця дата є важливою для всіх, хто розуміє цінність і важливість театрального мистецтва, і прагне привернути до нього увагу державних структур, політиків і організацій, які ще не досягли розуміння цінності театру для загалу і окремої особистості, а також його значення для економічного розвитку.
Також в багатьох країнах світу щорічно 27 березня відзначають Міжнародний день віскі. У 2009 році на фестивалі віскі в Північних Нідерландах було вперше відзначене це свято в честь Майкла Джеймса Джексона. Майкл був журналістом, критиком і автором значущих робіт про віскі, 27 березня - дата його народження. Мета Міжнародного дня віскі полягає не тільки в підвищенні обізнаності про віскі і його принади, а й в поширенні інформації про хворобу Паркінсона, якою Майкл страждав в останні роки свого життя.
Свята в Україні
27 березня своє професійне свято - День нефролога - відзначають спеціалізовані медики всієї України. Нефрологія - це галузь медицини, яка вивчає функції та хвороби нирок, діагностику хвороб нирки та їх лікування. Перші кроки у становленні нефрології як науки відбулися ще на початку XIX століття і були пов’язані з ім’ям англійського лікаря Брайта. В окрему клінічну спеціальність нефрологія виділилася тільки в 60-ті роки ХХ століття.
Релігійні свята
Для християн 27 березня є днем шанування образу Пресвятої Богородиці "Феодорівської". Так, згідно з переказами, Феодорівська ікона Божої Матері була написана святим апостолом і євангелістом Лукою. Дивотворна Феодорівська ікона Божої Матері здавна шанується християнами як заступниця сімейного добробуту, народження і виховання дітей, а також допомагає у важких пологах.
Іменини
У суботу, 27 березня, іменини відзначають власники таких імен: Ростислав, Михайло, Феодосій, Бенедикт, Венедикт, Федосій, Тодось.