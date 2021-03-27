27 марта: Час Земли и Всемирный день театра

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85650 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132672 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187784 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189255 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273579 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316642 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157448 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142992 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270959 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126366 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 181341 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 43879 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 34925 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 47912 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 67207 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 316642 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270960 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 426624 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 392584 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375967 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 67207 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 181341 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210607 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190919 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 273579 просмотра
Актуальное
27 марта: Час Земли и Всемирный день театра

27 марта: Час Земли и Всемирный день театра

Киев  •  УНН

 • 20469 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В этот день, 27 марта, в мире отмечают Час Земли, Всемирный день театра, День нефролога и Международный день виски. Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники

В конце марта 2007 года “Всемирный фонд природы” (WWF) провел совместную с австралийским изданием “The Sydney Morning Herald” экологическую акцию. Тогда более 2 тыс. фирм и компаний австралийского города Сидней, а также более 2,2 млн. Его жителей выключили свет на время в течение одного часа. За этот час энергопотребление Сиднея сократилось более чем на 10%. Такое снижение энергопотребления способствовало, в частности, сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. С тех пор эта акция получила название Час Земли. Эта идея приобрела популярность во многих странах мира, а условным время проведения акции стали 20:30 каждую последнюю субботу марта, которая в этом году приходится на 27 число.

Ежегодно на 27 марта приходится празднование Международного дня театра. Эта традиция была основана в 1962 году в Вене, когда эту дату объявили на IX конгрессе Международного института театра (MIT) при ЮНЕСКО. Согласно уставу MIT, праздник должен быть направлен на “укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех деятелей мира”. Эта дата важна для всех, кто понимает ценность и важность театрального искусства, и стремится привлечь к нему внимание государственных структур, политиков и организаций, которые еще не достигли понимания ценности театра для общественности и отдельной личности, а также его значение для экономического развития.

Также во многих странах мира ежегодно 27 марта отмечают Международный день виски. В 2009 году на фестивале виски в Северных Нидерландах впервые отмечено этот праздник в честь Майкла Джеймса Джексона. Майкл был журналистом, критиком и автором значимых работ о виски, 27 марта — дата его рождения. Цель Международного дня виски заключается не только в повышении осведомленности о виски и его прелести, но и в распространении информации о болезни Паркинсона, которой Майкл страдал в последние годы своей жизни.

Праздники в Украине

27 марта свой профессиональный праздник — День нефролога — отмечают специализированные медики всей Украины. Нефрология — это область медицины, которая изучает функции и болезни почек, диагностику болезней почки и их лечения. Первые шаги в становлении нефрологии как науки состоялись еще в начале XIX века и были связаны с именем английского врача Брайта. В отдельную клиническую специальность нефрология выделилась только в 60-е годы ХХ века.

Религиозные праздники

Для христиан 27 марта является днем почитания образа Пресвятой Богородицы “Феодоровской”. Так, согласно преданию, Феодоровская икона Божией Матери была написана святым апостолом и евангелистом Лукой. Дивотворна Феодоровская икона Божией Матери издавна почитается христианами как заместитель семейного благополучия, рождения и воспитания детей, а также помогает в трудных родах.

Именины

В субботу, 27 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ростислав, Михаил, Феодосий, Бенедикт, Венедикт, Федосий, Феодосий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы