27 марта: Час Земли и Всемирный день театра

Праздники

В конце марта 2007 года “Всемирный фонд природы” (WWF) провел совместную с австралийским изданием “The Sydney Morning Herald” экологическую акцию. Тогда более 2 тыс. фирм и компаний австралийского города Сидней, а также более 2,2 млн. Его жителей выключили свет на время в течение одного часа. За этот час энергопотребление Сиднея сократилось более чем на 10%. Такое снижение энергопотребления способствовало, в частности, сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. С тех пор эта акция получила название Час Земли. Эта идея приобрела популярность во многих странах мира, а условным время проведения акции стали 20:30 каждую последнюю субботу марта, которая в этом году приходится на 27 число.

Ежегодно на 27 марта приходится празднование Международного дня театра. Эта традиция была основана в 1962 году в Вене, когда эту дату объявили на IX конгрессе Международного института театра (MIT) при ЮНЕСКО. Согласно уставу MIT, праздник должен быть направлен на “укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех деятелей мира”. Эта дата важна для всех, кто понимает ценность и важность театрального искусства, и стремится привлечь к нему внимание государственных структур, политиков и организаций, которые еще не достигли понимания ценности театра для общественности и отдельной личности, а также его значение для экономического развития.

Также во многих странах мира ежегодно 27 марта отмечают Международный день виски. В 2009 году на фестивале виски в Северных Нидерландах впервые отмечено этот праздник в честь Майкла Джеймса Джексона. Майкл был журналистом, критиком и автором значимых работ о виски, 27 марта — дата его рождения. Цель Международного дня виски заключается не только в повышении осведомленности о виски и его прелести, но и в распространении информации о болезни Паркинсона, которой Майкл страдал в последние годы своей жизни.

Праздники в Украине

27 марта свой профессиональный праздник — День нефролога — отмечают специализированные медики всей Украины. Нефрология — это область медицины, которая изучает функции и болезни почек, диагностику болезней почки и их лечения. Первые шаги в становлении нефрологии как науки состоялись еще в начале XIX века и были связаны с именем английского врача Брайта. В отдельную клиническую специальность нефрология выделилась только в 60-е годы ХХ века.

Религиозные праздники

Для христиан 27 марта является днем почитания образа Пресвятой Богородицы “Феодоровской”. Так, согласно преданию, Феодоровская икона Божией Матери была написана святым апостолом и евангелистом Лукой. Дивотворна Феодоровская икона Божией Матери издавна почитается христианами как заместитель семейного благополучия, рождения и воспитания детей, а также помогает в трудных родах.

Именины

В субботу, 27 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ростислав, Михаил, Феодосий, Бенедикт, Венедикт, Федосий, Феодосий.