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24 травня: Україна відзначає День слов'янської писемності і культури

Київ • УНН

 • 43087 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні - Європейський день парків, а в Україні відзначають День слов'янської писемності і культури. Про це пише УНН.

24 травня: Україна відзначає День слов'янської писемності і культури

Свята

Європейський День парків був організований Федерацією ЄВРОПАРК (EUROPARC Federation) – це європейська організація, яка об'єднує природні території, що охороняються, в тридцяти шести європейських країнах. Проведений вперше в 1999 році, цей день тепер святкується щороку по всій Європі 24 травня. Дата святкування була вибрана не випадково – саме 24 травня 1909 року в Швеції був створений перший з дев’яти Європейських Національних Парків.

Сьогодні Європейський день парків символізує міжнародну солідарність територій, що охороняються. Свято організоване з метою підйому профілю заповідників Європи, а також для того, щоб викликати суспільну підтримку їх роботи. Цього дня проводяться численні заходи на території і довкола заповідників, присвячених святкуванню природної краси Європи і її культурного надбання, висуваючи на перший план їх захист, як в цей час, так і в майбутньому.

Сьогодні в Україні відзначають День слов’янської писемності і культури. Свято встановлене згідно з Указом Президента від 17 вересня 2004 року, в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія – просвітителів, що відіграли визначну роль у розвитку й становленні слов’янського письменства і культури, покровителів Європи. 

Існує думка, що кирилиця прийшла до Київської Русі з Болгарії разом із старослов’янськими богослужними книгами після офіційного прийняття християнства у 988 році. Найдавнішою точно датованою кириличною книгою є давньоруське Остромирове Євангеліє 1056–1057 років. Щороку 24 травня в усіх слов’янських країнах вшановують пам’ять святих Кирила і Мефодія, а також День слов’янської писемності та культури.

Релігійне свято

24 травня віряни вшановують пам'ять Кирила та Мефодія, а ще Мокія Амфіпольского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій день, Мокій мокрий. 

Іменини

Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав.

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