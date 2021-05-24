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24 мая: Украина отмечает День славянской письменности и культуры

Киев • УНН

 • 43087 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня - Европейский день парков, а в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. Об этом пишет УНН.

24 мая: Украина отмечает День славянской письменности и культуры

Праздники

Европейский День парков был организован Федерацией Европарк (EUROPARC Federation) - это европейская организация, которая объединяет природные охраняемые территории, в тридцати шести европейских странах. Проведенный впервые в 1999 году, этот день теперь празднуется ежегодно по всей Европе 24 мая. Дата празднования была выбрана не случайно - именно 24 мая 1909 в Швеции был создан первый из девяти Европейских Национальных Парков.

Сегодня Европейский день парков символизирует международную солидарность охраняемых территорий. Праздник организован с целью подъема профиля заповедников Европы, а также для того, чтобы вызвать общественную поддержку их работы. В этот день проводятся многочисленные мероприятия на территории и вокруг заповедников, посвященных празднованию естественной красоты Европы и ее культурного достояния, выдвигая на первый план их защиту, как в настоящее время, так и в будущем.

Сегодня в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник установлен Указом Президента от 17 сентября 2004 года, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей, сыгравших выдающуюся роль в развитии и становлении славянского литературы и культуры, покровителей Европы.

Существует мнение, что кириллица пришла в Киевскую Русь из Болгарии вместе с старославянским богослужнимы книгами после официального принятия христианства в 988 году. Древнейшей точно датированной кириллической книгой является древнерусское Остромирово Евангелие 1056-1057 годов. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах чтят память святых Кирилла и Мефодия, а также День славянской письменности и культуры.

Религиозный праздник

24 мая верующие чтят память Кирилла и Мефодия, а еще Мокия Амфипольского. В народном календаре эта дата получила такие названия: Мефодий день, Мокий мокрый.

Именины

Именины сегодня отмечают: Александр, Иосиф, Кирилл, Михаил, Константин, Ростислав.

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