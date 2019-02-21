22 лютого Президент здійснить робочий візит у Польщу - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Прес-службу Глави держави анонсувала робочий візит Президента до Республіка Польща, передає УНН з посиланням на відповідне повідомлення.
“22 лютого 2019 року Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Республіка Польща (м. Люблін) з метою відвідання штаб-квартири литовсько-польсько-української бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ та зустрічі з її особовим складом”, — вказано у повідомленні прес-служби Глави держави.
У ній також додали, що під час перебування у Любліні Глава держави проведе тристоронній саміт з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки А.Дудою та Д.Грібаускайте.
Нагадуємо, Президент передав Генсеку ООН листи українців щодо сприяння у звільненні полонених моряків.