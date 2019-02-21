22 февраля Президент осуществит рабочий визит в Польшу - АП

“22 февраля 2019 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Республику Польша (г. Люблин) с целью посещения штаб-квартиры литовско-польско-украинской бригады ЛИТПОЛУКРБРИГ и встречи с ее личным составом”, — указано в сообщении пресс-службы Главы государства.

В ней также добавили, что во время пребывания в Люблине Глава государства проведет трехсторонний саммит с президентами Польши и Литовской Республики А.Дудой и Д.Грибаускайте.

Напоминаем, Президент передал генсеку ООН письма украинцев по содействию в освобождении пленных моряков.