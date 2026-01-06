200 боєзіткнень за добу: Генштаб інформує про масовані удари та активні бої

Від початку поточної доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень. Російські війська завдали масованих ракетних і авіаційних ударів, активно застосовували дрони-камікадзе та артилерію, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Про це повідомля Генштаб України, пише УНН.

Сьогодні противник завдав одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4073 дрони-камікадзе та здійснили 2552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів - йдетсья у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 62 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог чотири рази намагався йти вперед в бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 41 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупантів, із них 53 – безповоротно. Також знищено 26 безпілотних літальних апаратів, один квадроцикл, 15 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, українські воїни уразили два пункти управління БпЛА, одну артилерійську систему, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 12 укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у напрямку Олексіївки та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 46 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще два боєзіткнення тривають. Під авіаударами ворога опинився населений пункт Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не було.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.