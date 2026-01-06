$42.420.13
19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
200 боєзіткнень за добу: Генштаб інформує про масовані удари та активні бої

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень, російські війська завдали ракетних та авіаційних ударів, застосували дрони-камікадзе та артилерію. На Покровському напрямку українські воїни знешкодили 84 окупантів та значну кількість техніки.

200 боєзіткнень за добу: Генштаб інформує про масовані удари та активні бої

Від початку поточної доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень. Російські війська завдали масованих ракетних і авіаційних ударів, активно застосовували дрони-камікадзе та артилерію, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Про це повідомля Генштаб України, пише УНН.

Сьогодні противник завдав одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4073 дрони-камікадзе та здійснили 2552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- йдетсья у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 62 обстріли. 

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог чотири рази намагався йти вперед в бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає06.01.26, 21:00 • 4188 переглядiв

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 41 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупантів, із них 53 – безповоротно. Також знищено 26 безпілотних літальних апаратів, один квадроцикл, 15 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, українські воїни уразили два пункти управління БпЛА, одну артилерійську систему, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 12 укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у напрямку Олексіївки та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 46 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще два боєзіткнення тривають. Під авіаударами ворога опинився населений пункт Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не було.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Ольга Розгон

