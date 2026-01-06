200 боестолкновений за сутки: Генштаб информирует о массированных ударах и активных боях

С начала текущих суток на фронте зафиксировано 200 боевых столкновений. Российские войска нанесли массированные ракетные и авиационные удары, активно применяли дроны-камикадзе и артиллерию, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Сегодня противник нанес один ракетный и 54 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 4073 дрона-камикадзе и совершили 2552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 62 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак врага в районах Волчанска, Старицы, Прилипки, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении с начала суток враг четыре раза пытался идти вперед в сторону Песчаного, Петропавловки и Куриловки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Мирного, Заречного, Дерилового и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки, Чернещина, Новосергиевка, Озерное. Три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили пять атак в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и в сторону Бондарного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаевки и Софиевки.

Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает

На Покровском направлении захватнические подразделения 41 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино, Сухецкое. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 84 оккупантов, из них 53 – безвозвратно. Также уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов, один квадроцикл, 15 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники. Кроме того, украинские воины поразили два пункта управления БпЛА, одну артиллерийскую систему, пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники, 12 укрытий личного состава.

На Александровском направлении враг десять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в направлении Алексеевки и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 46 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще два боестолкновения продолжаются. Под авиаударами врага оказался населенный пункт Верхняя Терса.

На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не было.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.