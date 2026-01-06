200 боестолкновений за сутки: Генштаб информирует о массированных ударах и активных боях

$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 5868 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 15693 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 69550 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 111827 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 56645 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 74622 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 59035 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 81073 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 153384 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 61325 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
92%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 32935 просмотра
Выборы в Венесуэле откладываются как минимум на месяц - Трамп6 января, 12:23 • 5630 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 16491 просмотра
Санкции Запада заморозили облигации Telegram на 500 млн долларов в россии - FT6 января, 13:10 • 6706 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию6 января, 13:29 • 177597 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 32954 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 70352 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 153384 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 98242 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 156864 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 16501 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 37502 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 81258 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 73774 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 68700 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Ракетная система С-300
Социальная сеть
Фильм

200 боестолкновений за сутки: Генштаб информирует о массированных ударах и активных боях

Киев • УНН

 • 782 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 200 боевых столкновений, российские войска нанесли ракетные и авиационные удары, применили дроны-камикадзе и артиллерию. На Покровском направлении украинские воины обезвредили 84 оккупантов и значительное количество техники.

200 боестолкновений за сутки: Генштаб информирует о массированных ударах и активных боях

С начала текущих суток на фронте зафиксировано 200 боевых столкновений. Российские войска нанесли массированные ракетные и авиационные удары, активно применяли дроны-камикадзе и артиллерию, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Сегодня противник нанес один ракетный и 54 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 4073 дрона-камикадзе и совершили 2552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 62 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак врага в районах Волчанска, Старицы, Прилипки, три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении с начала суток враг четыре раза пытался идти вперед в сторону Песчаного, Петропавловки и Куриловки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи Мирного, Заречного, Дерилового и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки, Чернещина, Новосергиевка, Озерное. Три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили пять атак в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и в сторону Бондарного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополья, Николаевки и Софиевки.

Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает06.01.26, 21:00 • 5872 просмотра

На Покровском направлении захватнические подразделения 41 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино, Сухецкое. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 84 оккупантов, из них 53 – безвозвратно. Также уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов, один квадроцикл, 15 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники. Кроме того, украинские воины поразили два пункта управления БпЛА, одну артиллерийскую систему, пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники, 12 укрытий личного состава.

На Александровском направлении враг десять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в направлении Алексеевки и Ивановки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 46 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще два боестолкновения продолжаются. Под авиаударами врага оказался населенный пункт Верхняя Терса.

На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не было.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина