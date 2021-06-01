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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 23561 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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2 червня: яке сьогодні свято

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Сьогодні Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Про це пише УНН.

2 червня: яке сьогодні свято

Свята

Міжнародний день боротьби з розладами харчової поведінки — 2 червня — відзначають лише з 2016 року. Зі сторони деякі розлади харчової поведінки можуть виглядати як зарозумілість, що вийшла з-під контролю. Але це явище набагато складніше, ніж просто бажання наслідувати супермоделей.

У виникненні РХП важливу роль відіграє поєднання генетичних, психологічних, біологічних, поведінкових і соціальних факторів.Серед основних чинників ризику можна виділити: низьку самооцінку та атмосферу надмірної заклопотаності споживанням їжі, вагою та фігурою у сім’ї. Розлади харчової поведінки можуть набувати різних форм: одні вписуються в діагностичні критерії, інші – ні. Але всі вони становлять ризик як для фізичного так і для психічного здоров’я.

Релігійне свято

Православна церква 2 червня вшановує пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Мученик Фалалей відомий у народі під ім'ям Огірочник, оскільки з цього дня починали сіяти огірки, а також можна передбачити урожай.

2 червня іменини відзначають: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.

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