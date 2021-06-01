2 июня: какой сегодня праздник
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Об этом пишет УНН.
Праздники
Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения - 2 июня - отмечают лишь с 2016 года. Со стороны некоторые расстройства пищевого поведения могут выглядеть как высокомерие, вышедшей из-под контроля. Но это явление гораздо сложнее, чем просто желание подражать супермоделей.
В возникновении РХП важную роль играет сочетание генетических, психологических, биологических, поведенческих и социальных факторив.Серед основных факторов риска можно выделить: низкую самооценку и атмосферу избыточного озабоченности едой, весом и фигурой в семье. Расстройства пищевого поведения могут принимать различные формы: одни вписываются в диагностические критерии, другие - нет. Но все они представляют риск как для физического так и психического здоровья.
Религиозный праздник
Православная церковь 2 июня чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученик Фалалей известный в народе под именем Огуречник, поскольку с этого дня начинали сеять огурцы, а также можно предусмотреть урожай.
2 июня именины отмечают: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.