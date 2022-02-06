190-річний Джонатан - найстаріша черепаха в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У книзі рекордів Гінеса оновили рекорд - найстарішій черепасі світу 190 років. Про це інформує УНН з посиланням на національний реєстр рекордів Гіннеса.
Деталі
190-річна черепаха на ім’я Джонатан стала найстарішою черепахою в історії, а також найстарішою наземною твариною, поповнивши список його вікових нагород.
За оцінками, Джонатан народився в 1832 році, що означає, що йому виповнилося 190 років у 2022 році, оголосила Книга рекордів Гіннеса. Щоб помістити це в контекст, Джонатан народився до того, як королева Вікторія зійшла на британський престол у 1837 рік.
Додамо
Літня сейшельська гігантська черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa) вже була володарем Книги рекордів Гіннеса як найстаріша з живих наземних тварин, але тепер він офіційно найстаріша черепаха або черепаха, коли-небудь із зареєстрованих. Він переміг попереднього рекордсмена Ту'ї Малілу, радіаційну черепаху (Astrochelys radiata), яка прожила щонайменше 188 років, перш ніж померти в 1965 році.