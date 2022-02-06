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15 марта, 19:03 • 102071 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132771 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117803 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111792 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101725 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99752 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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190-летний Джонатан-самая старая черепаха в истории

190-летний Джонатан-самая старая черепаха в истории

Киев • УНН

 • 329383 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Книге рекордов Гиннеса обновили рекорд - самой сторой черепахе мира 190 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на национальный реестр рекордов Гиннеса.

Детали

190-Летняя черепаха по имени Джонатан стала самой старой черепахой в истории, а также самым старым наземным животным, пополнив список его возрастных наград.

По оценкам, Джонатан родился в 1832 году, что означает, что ему исполнилось 190 лет в 2022 году, объявила Книга рекордов Гиннеса. Чтобы поместить это в контекст, Джонатан родился до того, как королева Виктория взошла на британский трон в 1837 году.

Добавим

Старая сейшельская гигантская черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa) уже была обладателем Книги рекордов Гиннеса как самая старая из живых наземных животных, но теперь она официально самая старая черепаха или черепаха, когда-либо из зарегистрированных. Он победил предыдущего рекордсмена Туйи Малилу, радиационную черепаху (Astrochelys radiata), которая прожила по меньшей мере 188 лет, прежде чем умереть в 1965 году.

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