190-летний Джонатан-самая старая черепаха в истории

Детали

190-Летняя черепаха по имени Джонатан стала самой старой черепахой в истории, а также самым старым наземным животным, пополнив список его возрастных наград.

По оценкам, Джонатан родился в 1832 году, что означает, что ему исполнилось 190 лет в 2022 году, объявила Книга рекордов Гиннеса. Чтобы поместить это в контекст, Джонатан родился до того, как королева Виктория взошла на британский трон в 1837 году.

Добавим

Старая сейшельская гигантская черепаха (Aldabrachelys gigantea hololissa) уже была обладателем Книги рекордов Гиннеса как самая старая из живых наземных животных, но теперь она официально самая старая черепаха или черепаха, когда-либо из зарегистрированных. Он победил предыдущего рекордсмена Туйи Малилу, радиационную черепаху (Astrochelys radiata), которая прожила по меньшей мере 188 лет, прежде чем умереть в 1965 году.