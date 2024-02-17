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17 лютого: День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі

17 лютого: День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі

Київ • УНН

 • 29558 перегляди

Сьогодні, 17 лютого, усі бажаючі можуть долучитися до Дня спонтанного прояву доброти. Подія виникла у 1995 році в США. Її мета - зробити людей трішки щасливішими та поширити частинку доброти навколо себе.

Сьогодні, 17 лютого, усі бажаючі можуть долучитися до Дня спонтанного прояву доброти, пише УНН.

Подія виникла у 1995 році в США. Її мета -  зробити людей трішки щасливішими та поширити частинку доброти навколо себе.

У прискореному ритмі сучасного життя люди настільки зайняті собою та своїми турботами, що не помічають потреби навколишніх. З іншого боку, саме турбота про інших приносить справжнє задоволення, дозволяє задуматися про справжні життєві цінності, переосмислити свої цілі.

Коли людина чинить добро, в її мозку виробляються ендорфіни. Цей процес супроводжується ейфорійними відчуттями радості та спокою.

Згідно різноманітних досліджень, акти доброти нормалізують артеріальний тиск.

Також сьогодні можна долучитися до відзначення Дня кота в Європі.

Подію у 1992 році заснувала італійська журналістка Клаудія Анжелетті.

Італія  однією з європейських країн-лідерів за кількістю бездомних котів: їх тут нараховується близько 2,5 мільйонів. Тому, сьогоднішня подія – це ще й нагода допомогти бездомним котам знайти свою домівку.

Коти і кішки - дивовижно добрі і граціозні, мудрі та ласкаві тварини, дуже довірливі і уважні не тільки до самих себе, але і до нас, намагаються бути нав’язливими тільки по-доброму, наполегливо поважають свободу.

І крок їм на зустріч, дозволяє всім нам ще раз нагадати про дуже важливі речі, які нами часто не беруться до уваги. Про те, що кожен з нас також може бути трішечки вільніший і розкутіший в своїй доброті, що ми цілком в силах допомогти тим, хто довірився нам.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Теодора Тирона.

Теодор жив у ІІІ столітті та був римським легіонером в Малій Азії.

Під час посилення гонінь на християн Теодора схопили, довго катували, і потім спалили живцем.

Іменини 17 лютого святкують Федір, Роман, Мар’яна.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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