17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
Киев • УНН
Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты. Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.
Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты, пишет УНН.
Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.
В ускоренном ритме современной жизни люди настолько заняты собой и своими заботами, что не замечают потребности окружающих. С другой стороны, именно забота о других приносит настоящее удовольствие, позволяет задуматься об истинных жизненных ценностях, переосмыслить свои цели.
Когда человек делает добро, в его мозгу вырабатываются эндорфины. Этот процесс сопровождается эйфорическими ощущениями радости и покоя.
Согласно различным исследованиям, акты доброты нормализуют артериальное давление.
Также сегодня можно присоединиться к празднованию Дня кота в Европе.
Событие в 1992 году основала итальянская журналистка Клаудия Анжелетти.
Италия одна из европейских стран-лидеров по количеству бездомных котов: их здесь насчитывается около 2,5 миллионов. Поэтому, сегодняшнее событие - это еще и возможность помочь бездомным котам найти свой дом.
Коты и кошки - удивительно добрые и грациозные, мудрые и ласковые животные, очень доверчивые и внимательные не только к самим себе, но и к нам, стараются быть навязчивыми только по-доброму, настойчиво уважают свободу.
И шаг им на встречу, позволяет всем нам еще раз напомнить об очень важных вещах, которые нами часто упускаются из виду. О том, что каждый из нас также может быть немножечко свободнее и раскованнее в своей доброте, что мы вполне в силах помочь тем, кто доверился нам.
По церковному календарю сегодня День памяти мученика Феодора Тирона.
Теодор жил в III веке и был римским легионером в Малой Азии.
Во время усиления гонений на христиан Теодора схватили, долго пытали, и затем сожгли заживо.
Именины 17 февраля празднуют Федор, Роман, Марьяна.
17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты. Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.
Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда
Пятеро пациентов крупнейшей больницы Газы умерли из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда на объект.
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами по северным и восточным регионам
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистических ракет по Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников
В Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.
Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении активности вражеской тактической авиации на востоке Украины.
Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях
Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.
Ученик из Бучи победил на международном фестивале-конкурсе "Golden Fest"
Юный бучанский музыкант получил лауреата I премии на ХІІІ двухтуровом многожанровом международном фестивале-конкурсе "Golden Fest".
На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года
Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и Красноградского районов.
ВСУ вышли из Авдеевки на подготовленные оборонительные позиции - Тарнавский
Украинские военные отошли из Авдеевки на заранее подготовленные оборонительные позиции, чтобы избежать окружения превосходящими силами рф и сейчас удерживают определенные рубежи обороны.
В рф произошел масштабный пожар, который охватил 3500 квадратных метров
Крупный пожар вспыхнул в здании площадью 3500 квадратных метров в ижевске. Более 100 спасателей и 33 единицы техники работали над тушением пламени.