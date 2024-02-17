17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты, пишет УНН.

Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.

В ускоренном ритме современной жизни люди настолько заняты собой и своими заботами, что не замечают потребности окружающих. С другой стороны, именно забота о других приносит настоящее удовольствие, позволяет задуматься об истинных жизненных ценностях, переосмыслить свои цели.

Когда человек делает добро, в его мозгу вырабатываются эндорфины. Этот процесс сопровождается эйфорическими ощущениями радости и покоя.

Согласно различным исследованиям, акты доброты нормализуют артериальное давление.

Также сегодня можно присоединиться к празднованию Дня кота в Европе.

Событие в 1992 году основала итальянская журналистка Клаудия Анжелетти.

Италия одна из европейских стран-лидеров по количеству бездомных котов: их здесь насчитывается около 2,5 миллионов. Поэтому, сегодняшнее событие - это еще и возможность помочь бездомным котам найти свой дом.

Коты и кошки - удивительно добрые и грациозные, мудрые и ласковые животные, очень доверчивые и внимательные не только к самим себе, но и к нам, стараются быть навязчивыми только по-доброму, настойчиво уважают свободу.

И шаг им на встречу, позволяет всем нам еще раз напомнить об очень важных вещах, которые нами часто упускаются из виду. О том, что каждый из нас также может быть немножечко свободнее и раскованнее в своей доброте, что мы вполне в силах помочь тем, кто доверился нам.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Феодора Тирона.

Теодор жил в III веке и был римским легионером в Малой Азии.

Во время усиления гонений на христиан Теодора схватили, долго пытали, и затем сожгли заживо.

Именины 17 февраля празднуют Федор, Роман, Марьяна.