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121 бойове зіткнення на фронті: де найгарячіше та що відбувається

121 бойове зіткнення на фронті: де найгарячіше та що відбувається

Київ • УНН

 • 34567 перегляди

За добу відбулося 121 бойове зіткнення, найінтенсивніші бої на Покровському напрямку - 56 зіткнень. Ворог активно атакував також на Куп'янському, Лиманському та Краматорському напрямках.

Від початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, найгарячіше на Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу, станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, наразі точаться дев’ять боєзіткнень.

На Лиманському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають два боєзіткнення.

В районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки Краматорського напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах Торецька та Диліївки. Наші захисники атаки відбили.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. П’ятдесят шість разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське, відбито 46 ворожих атак, десять боєзіткнень продовжуються.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Новосілки та Великої Новосілки, завдав авіаудару КАБами по Новополю.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення. Противник успіху не мав.

На Курщині сьогодні наші захисники відбивали 12 ворожих штурмів, три тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав три авіаудари по населених пунктах області та позиціям наших оборонців, застосувавши чотири КАБ.

На інших напрямках особливих змін не відбулося, додали у Генштабі.

ворог втратив за добу понад 1500 військових та десятки одиниць техніки - звітує Генштаб ЗСУ11.01.25, 07:53 • 40498 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України

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