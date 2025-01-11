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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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121 боевое столкновение на фронте: где горячее всего и что происходит

121 боевое столкновение на фронте: где горячее всего и что происходит

Киев  •  УНН

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За сутки произошло 121 боевое столкновение, самые интенсивные бои на Покровском направлении - 56 столкновений. Враг активно атаковал также на Купянском, Лиманском и Краматорском направлениях.

С начала суток на фронте произошло 121 боестолкновение, горячее всего на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба, по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово, сейчас идут девять боестолкновений.

На Лиманском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. До сих пор на этом направлении продолжаются два боестолкновения.

В районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки Краматорского направления с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых сейчас продолжаются.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районах Торецка и Дилиевки. Наши защитники атаки отбили.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Пятьдесят шесть раз за сегодня начинались боевые столкновения различной интенсивности. Враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское, отражено 46 вражеских атак, десять боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи Новоселки и Большой Новоселки, нанес авиаудар КАБами по Новополю.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение. Противник успеха не имел.

На Курщине сегодня наши защитники отражали 12 вражеских штурмов, три продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиаудара по населенным пунктам области и позициям наших защитников, применив четыре КАБ.

На других направлениях особых изменений не произошло, добавили в Генштабе.

враг потерял за сутки более 1500 военных и десятки единиц техники - отчитывается Генштаб ВСУ11.01.25, 07:53 • 31142 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины

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