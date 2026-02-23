$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 18802 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 27194 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 48025 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 44296 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 47254 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 44347 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 50182 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 55525 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 44002 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
12 постраждалих від теракту у Львові залишаються в лікарнях, троє з них - "тяжкі"

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Станом на ранок 23 лютого у львівських лікарнях перебувають 12 постраждалих від теракту, що стався в ніч на 22 лютого. Двоє з них у стабільному стані, троє – у реанімації, ще семеро лікуються у профільних відділеннях.

12 постраждалих від теракту у Львові залишаються в лікарнях, троє з них - "тяжкі"

У лікарнях Львова на сьогоднішній ранок перебуває 12 постраждалих внаслідок теракту, повідомили у Львівській міськраді, пише УНН.

Станом на ранок 23 лютого у лікарнях Першого територіального медичного об’єднання перебувають 12 пацієнтів, які постраждали внаслідок теракту у Львові у ніч на 22 лютого. Лікарі продовжують надавати їм всю необхідну медичну допомогу

- повідомили у мерії.

Деталі

Як зазначається, двоє постраждалих із травмами середньої тяжкості лікуються у лікарні святого Луки - стан стабільний.

"Найтяжчих 3 пацієнтів - у реанімації лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан важкий. Напередодні їм провели складні операції через мінно-вибухові травми", - ідеться у повідомленні.

Ще 7 осіб, як вказано, лікуються у профільних відділеннях.

Водночас 11 постраждалих отримали допомогу та скеровані на амбулаторне лікування, зазначили у міськраді.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого в районі ТЦ "Магнус" пролунали вибухи. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей зазнали поранень.

Львів сьогодні прощається з поліцейською Вікторією Шпилькою, яка загинула внаслідок теракту.

Юлія Шрамко

