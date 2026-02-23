12 постраждалих від теракту у Львові залишаються в лікарнях, троє з них - "тяжкі"
Київ • УНН
Станом на ранок 23 лютого у львівських лікарнях перебувають 12 постраждалих від теракту, що стався в ніч на 22 лютого. Двоє з них у стабільному стані, троє – у реанімації, ще семеро лікуються у профільних відділеннях.
У лікарнях Львова на сьогоднішній ранок перебуває 12 постраждалих внаслідок теракту, повідомили у Львівській міськраді, пише УНН.
Станом на ранок 23 лютого у лікарнях Першого територіального медичного об’єднання перебувають 12 пацієнтів, які постраждали внаслідок теракту у Львові у ніч на 22 лютого. Лікарі продовжують надавати їм всю необхідну медичну допомогу
Деталі
Як зазначається, двоє постраждалих із травмами середньої тяжкості лікуються у лікарні святого Луки - стан стабільний.
"Найтяжчих 3 пацієнтів - у реанімації лікарні святого Пантелеймона. Їхній стан важкий. Напередодні їм провели складні операції через мінно-вибухові травми", - ідеться у повідомленні.
Ще 7 осіб, як вказано, лікуються у профільних відділеннях.
Водночас 11 постраждалих отримали допомогу та скеровані на амбулаторне лікування, зазначили у міськраді.
Нагадаємо
У ніч на 22 лютого в районі ТЦ "Магнус" пролунали вибухи. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей зазнали поранень.
Львів сьогодні прощається з поліцейською Вікторією Шпилькою, яка загинула внаслідок теракту.