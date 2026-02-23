12 пострадавших от теракта во Львове остаются в больницах, трое из них - "тяжелые"
Киев • УНН
По состоянию на утро 23 февраля во львовских больницах находятся 12 пострадавших от теракта, произошедшего в ночь на 22 февраля. Двое из них в стабильном состоянии, трое – в реанимации, еще семеро лечатся в профильных отделениях.
В больницах Львова на сегодняшнее утро находятся 12 пострадавших в результате теракта, сообщили во Львовском горсовете, пишет УНН.
По состоянию на утро 23 февраля в больницах Первого территориального медицинского объединения находятся 12 пациентов, пострадавших в результате теракта во Львове в ночь на 22 февраля. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь
Детали
Как отмечается, двое пострадавших с травмами средней тяжести лечатся в больнице святого Луки - состояние стабильное.
"Самые тяжелые 3 пациента - в реанимации больницы святого Пантелеймона. Их состояние тяжелое. Накануне им провели сложные операции из-за минно-взрывных травм", - говорится в сообщении.
Еще 7 человек, как указано, лечатся в профильных отделениях.
В то же время 11 пострадавших получили помощь и направлены на амбулаторное лечение, отметили в горсовете.
Напомним
В ночь на 22 февраля в районе ТЦ "Магнус" прогремели взрывы. В результате детонации самодельных взрывных устройств погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Еще 25 человек получили ранения.
Львов сегодня прощается с полицейской Викторией Шпилькой, погибшей в результате теракта.