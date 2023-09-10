10 вересня: День обміну ідеями, Міжнародний день гінекологічного здоров’я

ukru
29 березня, 17:57 • 262812 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 343791 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 288976 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 324425 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 290273 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 214225 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 200412 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 162759 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 526793 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175315 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
88 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 163957 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 153429 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

13:56 • 57152 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 65723 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 67229 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 383579 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 526803 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 561711 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 559284 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 459637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 201867 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 343828 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 172438 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 163579 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 134713 перегляди
Актуальне
10 вересня: День обміну ідеями, Міжнародний день гінекологічного здоров’я

10 вересня: День обміну ідеями, Міжнародний день гінекологічного здоров’я

Київ • УНН

 • 593151 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні, 10 вересня, відзначається День обміну ідеями. Цю неофіційну подію заснував Роберт Берч, який є ініціатором ще багатьох подібного роду свят, пише УНН.

Основна мета цієї події — пояснити людям, що знання найкраще поширюються, коли ними ділишся, і що найкращі ідеї з’являються завдяки співпраці.

Ще 10 вересня — це Міжнародний день гінекологічного здоров’я. Ще одна сьогоднішня неофіційна, але важлива подія, яка виникла за ініціативи Кет Меззілли у 2001 році.

Жінка зуміла подолати онкологічне захворювання піхви, і з того часу присвятила своє життя підтримці жінок, які зіткнулися з подібними проблемами.

У цей день в багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи щодо необхідності огляду жінок у профільних спеціалістів та ранньої діагностики гінекологічних хвороб.

У другу неділю вересня відзначається День пам’яті жертв фашизму.

Подія була заснована у 1962 році. Дата вшанування обрана невипадково — вересень є ключовим місяцем в історії Другої Світової Війни: 1 вересня 1939 року вона офіційно розпочалася, а 2 вересня 1945 офіційно закінчилася.

Українській народ поніс чи не найбільші втрати у тій війні. За різними оцінками, кількість українців, які загинули під час Другої Світової Війни становить не менше 9 мільйонів осіб.

Також сьогодні можна відзначити День журавля. Подія була започаткована у США в 2002 році, і швидко набула популярності у багатьох країнах світу.

В Україні поширені два різновиди журавлів: “білий” та “сірий”. Сірі журавлі належать до гніздових птахів, вони зустрічаються частіше. А от білі — надзвичайно рідкісні в Україні. Великотілі білі журавлі знаходяться на межі повного вимирання, а сірі — занесені до Червоної книги.

Найрідкіснішими у світі є чорні журавлі. За приблизними даними популяція складається з 9 тисяч особин.

З 2003 року 10 вересня — це Всесвітній день запобігання самогубствам.
За статистикою, щороку у світі 800 тисяч людей вчиняють самогубства. У 20 разів більше від цієї цифри — це невдалі спроби вчини суїцид.

Профілактична робота з людьми схильними до самогубства, попередження цього явища — ось основна мета цієї події.

В Україні сьогодні своє професійне свято відзначають співробітники нафтової, газової та нафтопереробної галузі.

Перший видобуток нафти в промислових масштабах на території Україні почався ще в XVIII столітті. Вже до 1909 року в районі Прикарпатських родовищ видобувалося близько двох мільйонів тонн нафти.

Українська газовидобувна промисловість взяла свій початок з 1924 року, коли в експлуатацію було введено Дашавське газове родовище і закінчено будівництво першого українського газопроводу Дашава — Стрий.

Іменини сьогодні святкують Арсеній, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Руслан, Ганна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,412.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,804.99