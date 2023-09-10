10 вересня: День обміну ідеями, Міжнародний день гінекологічного здоров’я

Основна мета цієї події — пояснити людям, що знання найкраще поширюються, коли ними ділишся, і що найкращі ідеї з’являються завдяки співпраці.

Ще 10 вересня — це Міжнародний день гінекологічного здоров’я. Ще одна сьогоднішня неофіційна, але важлива подія, яка виникла за ініціативи Кет Меззілли у 2001 році.

Жінка зуміла подолати онкологічне захворювання піхви, і з того часу присвятила своє життя підтримці жінок, які зіткнулися з подібними проблемами.

У цей день в багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи щодо необхідності огляду жінок у профільних спеціалістів та ранньої діагностики гінекологічних хвороб.

У другу неділю вересня відзначається День пам’яті жертв фашизму.

Подія була заснована у 1962 році. Дата вшанування обрана невипадково — вересень є ключовим місяцем в історії Другої Світової Війни: 1 вересня 1939 року вона офіційно розпочалася, а 2 вересня 1945 офіційно закінчилася.

Українській народ поніс чи не найбільші втрати у тій війні. За різними оцінками, кількість українців, які загинули під час Другої Світової Війни становить не менше 9 мільйонів осіб.

Також сьогодні можна відзначити День журавля. Подія була започаткована у США в 2002 році, і швидко набула популярності у багатьох країнах світу.

В Україні поширені два різновиди журавлів: “білий” та “сірий”. Сірі журавлі належать до гніздових птахів, вони зустрічаються частіше. А от білі — надзвичайно рідкісні в Україні. Великотілі білі журавлі знаходяться на межі повного вимирання, а сірі — занесені до Червоної книги.

Найрідкіснішими у світі є чорні журавлі. За приблизними даними популяція складається з 9 тисяч особин.

З 2003 року 10 вересня — це Всесвітній день запобігання самогубствам.

За статистикою, щороку у світі 800 тисяч людей вчиняють самогубства. У 20 разів більше від цієї цифри — це невдалі спроби вчини суїцид.

Профілактична робота з людьми схильними до самогубства, попередження цього явища — ось основна мета цієї події.

В Україні сьогодні своє професійне свято відзначають співробітники нафтової, газової та нафтопереробної галузі.

Перший видобуток нафти в промислових масштабах на території Україні почався ще в XVIII столітті. Вже до 1909 року в районі Прикарпатських родовищ видобувалося близько двох мільйонів тонн нафти.

Українська газовидобувна промисловість взяла свій початок з 1924 року, коли в експлуатацію було введено Дашавське газове родовище і закінчено будівництво першого українського газопроводу Дашава — Стрий.

Іменини сьогодні святкують Арсеній, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Руслан, Ганна.