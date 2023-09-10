10 сентября: День обмена идеями, Международный день гинекологического здоровья

Основная цель этого события — объяснить людям, что знания лучше всего распространяются, когда ими делишься, и что лучшие идеи появляются благодаря сотрудничеству.

Еще 10 сентября — это Международный день гинекологического здоровья. Еще одно сегодняшнее неофициальное, но важное событие, которое возникло по инициативе Кэт Меззиллы в 2001 году.

Женщина сумела преодолеть онкологическое заболевание влагалища, и с того времени посвятила свою жизнь поддержке женщин, столкнувшихся с подобными проблемами.

В этот день в многих странах мира проводятся различные мероприятия о необходимости осмотра женщин у профильных специалистов и ранней диагностики гинекологических болезней.

В второе воскресенье сентября отмечается День памяти жертв фашизма.

Событие было учреждено в 1962 году. Дата чествования выбрана неслучайно — сентябрь является ключевым месяцем в истории Второй Мировой Войны: 1 сентября 1939 года она официально началась, а 2 сентября 1945 года официально закончилась.

Украинский народ понес едва ли не не наибольшие потери в той войне. По различным оценкам, количество украинцев, погибших во время Второй Мировой Войны составляет не менее 9 миллионов человек.

Также сегодня можно отметить День журавля. Событие было основано в США в 2002 году, и быстро приобрело популярность во многих странах мира.

В Украине распространены две разновидности журавлей: “белый” и “серый”. Серые журавли относятся к гнездовым птицам, они встречаются чаще. А вот белые — чрезвычайно редки в Украине. Крупнотелые белые журавли находятся на грани полного вымирания, а серые — занесены в Красную книгу.

Самыми редкими в мире являются черные журавли. По приблизительным данным популяция состоит из 9 тысяч особей.

С 2003 года 10 сентября — это Всемирный день предотвращения самоубийств.

По статистике, ежегодно в мире 800 тысяч человек совершают самоубийства. В 20 раз больше от этой цифры — это неудачные попытки совершить суицид.

Профилактическая работа с людьми склонными к самоубийству, предупреждение этого явления — вот основная цель этого события.

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отрасли.

Первая добыча нефти в промышленных масштабах на территории Украины началась еще в XVIII веке. Уже к 1909 году в районе Прикарпатских месторождений добывалось около двух миллионов тонн нефти.

Украинская газодобывающая промышленность взяла свое начало с 1924 года, когда в эксплуатацию было введено Дашавское газовое месторождение и закончено строительство первого украинского газопровода Дашава — Стрый.

Именины сегодня празднуют Арсений, Анатолий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Илларион, Руслан, Анна.