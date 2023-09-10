10 сентября: День обмена идеями, Международный день гинекологического здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня, 10 сентября, отмечается День обмена идеями. Это неофициальное событие основал Роберт Берч, который является инициатором еще многих подобного рода праздников, пишет УНН.
Основная цель этого события — объяснить людям, что знания лучше всего распространяются, когда ими делишься, и что лучшие идеи появляются благодаря сотрудничеству.
Еще 10 сентября — это Международный день гинекологического здоровья. Еще одно сегодняшнее неофициальное, но важное событие, которое возникло по инициативе Кэт Меззиллы в 2001 году.
Женщина сумела преодолеть онкологическое заболевание влагалища, и с того времени посвятила свою жизнь поддержке женщин, столкнувшихся с подобными проблемами.
В этот день в многих странах мира проводятся различные мероприятия о необходимости осмотра женщин у профильных специалистов и ранней диагностики гинекологических болезней.
В второе воскресенье сентября отмечается День памяти жертв фашизма.
Событие было учреждено в 1962 году. Дата чествования выбрана неслучайно — сентябрь является ключевым месяцем в истории Второй Мировой Войны: 1 сентября 1939 года она официально началась, а 2 сентября 1945 года официально закончилась.
Украинский народ понес едва ли не не наибольшие потери в той войне. По различным оценкам, количество украинцев, погибших во время Второй Мировой Войны составляет не менее 9 миллионов человек.
Также сегодня можно отметить День журавля. Событие было основано в США в 2002 году, и быстро приобрело популярность во многих странах мира.
В Украине распространены две разновидности журавлей: “белый” и “серый”. Серые журавли относятся к гнездовым птицам, они встречаются чаще. А вот белые — чрезвычайно редки в Украине. Крупнотелые белые журавли находятся на грани полного вымирания, а серые — занесены в Красную книгу.
Самыми редкими в мире являются черные журавли. По приблизительным данным популяция состоит из 9 тысяч особей.
С 2003 года 10 сентября — это Всемирный день предотвращения самоубийств.
По статистике, ежегодно в мире 800 тысяч человек совершают самоубийства. В 20 раз больше от этой цифры — это неудачные попытки совершить суицид.
Профилактическая работа с людьми склонными к самоубийству, предупреждение этого явления — вот основная цель этого события.
В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отрасли.
Первая добыча нефти в промышленных масштабах на территории Украины началась еще в XVIII веке. Уже к 1909 году в районе Прикарпатских месторождений добывалось около двух миллионов тонн нефти.
Украинская газодобывающая промышленность взяла свое начало с 1924 года, когда в эксплуатацию было введено Дашавское газовое месторождение и закончено строительство первого украинского газопровода Дашава — Стрый.
Именины сегодня празднуют Арсений, Анатолий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Илларион, Руслан, Анна.