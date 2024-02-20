The US has prepared a resolution on a temporary ceasefire in the Gaza Strip

Сполучені Штати запропонували резолюцію Ради Безпеки ООН із закликом до тимчасового припинення вогню в секторі Газа та попередженням про наслідки наземної операції Ізраїлю в місті Рафах на кордоні з Єгиптом. Про це пише Reuters з посиланням на документ, передає УНН .

Подробиці

У тексті резолюції зазначено, що запланований наступ Ізраїлю на Рафах на його нинішніх об’єктах завдасть шкоди цивільному населенню та матиме серйозні наслідки для регіонального миру та безпеки. Неназваний представник адміністрації заявив Reuters, що Сполучені Штати не планують "поспішати з голосуванням" і дадуть час для переговорів між членами Ради безпеки ООН.

Незадовго до цього, наголошують ЗМІ, США попередили, що накладуть вето на підготовлений Алжиром проект резолюції про негайне припинення вогню в секторі Газа. Влада США побоюється, що ухвалення резолюції може поставити під загрозу переговори між США, Єгиптом, Ізраїлем і Катаром щодо угоди про звільнення заручників.

Додаток Додаток

9 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про плани розпочати масштабну військову операцію в місті Рафах. Перші удари Ізраїль завдав у ніч на 12 лютого. Однак перед наземним наступом прем'єр-міністр пообіцяв забезпечити евакуацію жителів Рафаха. За його словами, план евакуації населення міста розробили ізраїльські військові.

За даними місцевої влади, в Рафаху проживає понад 1 мільйон палестинців. Населення міста значно зросло з початку війни в секторі Газа, останні місцеві жителі прибули до Рафаху, щоб отримати притулок. В ООН попередили, що слідчі дії Ізраїлю в Рафаху будуть катастрофічними. Як повідомляє NYT, на кордоні між Єгиптом і сектором Газа поблизу Рафаха зведена бетонна стіна заввишки п'ять метрів.

Israel threatens to launch ground operation in Rafah before Ramadan