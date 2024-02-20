США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в секторе Газа
США предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к временному прекращению огня в Газе и предупреждающую о последствиях запланированной Израилем наземной операции в Рафахе.
Bloomberg: западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit
Международные правоохранительные органы заблокировали инфраструктуру хакерской группировки LockBit, которая заразила вирусом-вымогателем более 1600 жертв в США и 2000 во всем мире.
Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального
Премьер-министр Украины призвал к усилению санкций ЕС и Японии против России после смерти Навального.
Швеция готовит Украине рекордный пакет оружия
Швеция предоставит Украине крупнейший в истории пакет военной помощи на сумму 700 миллионов долларов, о чем будет объявлено во вторник.
США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне
США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.
Компания из США LISCR прекратила перевозить российскую нефть
Американская компания Liberian International Ship & Corporate Registry прекратила транспортировку российской нефти и изъяла все российские суда из своего реестра, что позволило Украине исключить Россию из списка стран-спонсоров войны.
Американские ученые определили Трампа худшим президентом в истории США
Американские ученые поставили Дональда Трампа на последнее место в исследовании президентского величия, в котором оценивались президенты от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена.
В России под Брянском силы ПВО сбили дрон
Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Брянской области, в чем губернатор обвинил Украину.
Путин подарил Ким Чен Ину автомобиль российского производства
Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства во время их встречи в феврале, как сообщают северокорейские государственные СМИ.
Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД
Украина готова возобновить работу своего мобильного консульства в Приднестровском регионе Молдовы для предоставления консульских услуг украинским гражданам, если будет обеспечена их безопасность и свобода передвижения.