США подготовили резолюцию о временном прекращении огня в секторе Газа

США запропонували резолюцію Ради безпеки ООН із призовом до тимчасового припинення вогню в секторах Гази та попередження про наслідки наземної операції Ізраїлю в місті Рафах на кордоні з Єгиптом. Про це пише Reuters зі ссылкою на документ, передає УНН .

Деталі

У тексті законодавства говориться, що планування Ізраїлем встановлення на Рафах в нових об’єктах завдає шкоди цивільному, а також матиме серйозні слідки для регіонального світу та безпеки. Неназваний представник адміністрації Reuters заявив, що США не планують "торпіти голосування" і дають час для переговорів між членами Ради безпеки ООН.

Незадовго до цього, відзначають ЗМІ, США передустановили, що мають накласти вето на підготовлений Алжиром державний проект про тимчасове припинення вогню в секторі Газа. Американські влади небезпечні, що прийняття заборони може поставити під загрозу переговори між США, Єгиптом, Ізраїлем і Катаром про угоди про звільнення закладників.

Доповнення

9 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує почати масштабну військову операцію в місті Рафах. Перші удари Ізраїлю нанесли в ніч на 12 лютого. Однак перед початком земельного набуття прем'єр пообіцяв забезпечити евакуацію жителів Рафаха. Словом, план евакуації населення його міста розробити ізраїльські військові.

У Рафасе, за оцінкою місцевих владців, знаходиться понад 1 млн палестинців. Населення міста значно виросло з початком війни в секторі Газа, останні місцеві жителі прибули в Рафу за убіжищем. В ООН передбачили, що наступні операції Ізраїлю в Рафахе будуть катастрофічними. За даними NYT, на кордоні Єгипту та сектору Газа поруч із містом Рафах почали зводити бетонну стіну, висотою якої на відстані п’яти метрів.

Израиль угрожает начать наземной операцией в Рафахе до Рамадана