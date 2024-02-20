США підготували резолюцію про тимчасове припинення вогню в секторі Газа

ukenru
19:41 • 39568 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91285 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113385 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115440 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230150 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155973 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146572 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132691 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121697 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44818 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52996 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46424 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47878 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42687 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230152 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384930 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440237 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448625 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113387 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130396 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124594 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98481 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107732 перегляди
Актуальне
США підготували резолюцію про тимчасове припинення вогню в секторі Газа

США підготували резолюцію про тимчасове припинення вогню в секторі Газа

Київ • УНН

 • 117845 перегляди

США запропонували резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до тимчасового припинення вогню в Газі і попереджає про наслідки запланованої Ізраїлем наземної операції в Рафаху.

США запропонували резолюцію Ради безпеки ООН із закликом до тимчасового припинення вогню в секторах Гази та попередженням про наслідки наземної операції Ізраїлю в місті Рафах на кордоні з Єгиптом. Про це пише Reuters з посиланням на документ, передає УНН .

Деталі

У тексті резолюції йдеться, що запланований Ізраїлем наступ на Рафах у нинішніх об’єктах завдання шкоди цивільному населенню, а також матиме серйозні слідки для регіонального світу та безпеки. Неназваний представник адміністрації Reuters, що США не планують "квапити голосування" і дають час для переговорів між членами Ради безпеки ООН.

Незадовго до цього, наголошують ЗМІ, США попередили, що накладають вето на підготовлений Алжиром проект резолюції про негативне припинення вогню в секторі Газа. Американська влада побоюється, що ухвалення резолюції може поставити під загрозу переговори між США, Єгиптом, Ізраїлем і Катаром про угоду щодо звільнення заручників.

Доповнення

9 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядиться про план розпочати масштабну військову операцію в місті Рафах. Перші удари Ізраїля завдав у ніч проти 12 лютого. Однак перед початком земельного наступу прем'єр пообіцяв забезпечити евакуацію мешканців Рафаху. З його слів план евакуації населення міста розробити ізраїльські військові.

У Рафасі, за оцінками місцевої влади, перебувають понад 1 млн палестинців. Населення міста значно зросло з початку війни в секторі Газа, останні місцеві жителі прибули до Рафі за притулком. В ООН передали, що наступні операції Ізраїлю в Рафаху будуть катастрофічними. За даними NYT, на кордоні Єгипту та сектору Газа поряд із містом Рафах почали зводити бетонну стіну, висоту якої на відстані п’ять метрів.

Ізраїль погрожує розпочати наземною операцією в Рафаху до Рамадану19.02.24, 07:07 • 32809 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23