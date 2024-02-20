США підготували резолюцію про тимчасове припинення вогню в секторі Газа
Київ • УНН
США запропонували резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до тимчасового припинення вогню в Газі і попереджає про наслідки запланованої Ізраїлем наземної операції в Рафаху.
США запропонували резолюцію Ради безпеки ООН із закликом до тимчасового припинення вогню в секторах Гази та попередженням про наслідки наземної операції Ізраїлю в місті Рафах на кордоні з Єгиптом. Про це пише Reuters з посиланням на документ, передає УНН .
Деталі
У тексті резолюції йдеться, що запланований Ізраїлем наступ на Рафах у нинішніх об’єктах завдання шкоди цивільному населенню, а також матиме серйозні слідки для регіонального світу та безпеки. Неназваний представник адміністрації Reuters, що США не планують "квапити голосування" і дають час для переговорів між членами Ради безпеки ООН.
Незадовго до цього, наголошують ЗМІ, США попередили, що накладають вето на підготовлений Алжиром проект резолюції про негативне припинення вогню в секторі Газа. Американська влада побоюється, що ухвалення резолюції може поставити під загрозу переговори між США, Єгиптом, Ізраїлем і Катаром про угоду щодо звільнення заручників.
Доповнення
9 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядиться про план розпочати масштабну військову операцію в місті Рафах. Перші удари Ізраїля завдав у ніч проти 12 лютого. Однак перед початком земельного наступу прем'єр пообіцяв забезпечити евакуацію мешканців Рафаху. З його слів план евакуації населення міста розробити ізраїльські військові.
У Рафасі, за оцінками місцевої влади, перебувають понад 1 млн палестинців. Населення міста значно зросло з початку війни в секторі Газа, останні місцеві жителі прибули до Рафі за притулком. В ООН передали, що наступні операції Ізраїлю в Рафаху будуть катастрофічними. За даними NYT, на кордоні Єгипту та сектору Газа поряд із містом Рафах почали зводити бетонну стіну, висоту якої на відстані п’ять метрів.
Ізраїль погрожує розпочати наземною операцією в Рафаху до Рамадану19.02.24, 07:07 • 32809 переглядiв