Съемки фильма о Стусе уже на финальной стадии - СМИ

По их прогнозам, за неделю уже можно будет перейти к монтажу. По словам режиссера фильма Романа Бровко, историю об одном из самых активных представителей шестидесятников начали снимать в конце апреля.

На выходных одну из сцен снимали во Дворце культуры имени Королева, в специальном помещении - реконструкции кинотеатра "Украина" 60-х годов прошлого века. Там во время премьеры фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова литературный критик Иван Дзюба и журналист Вячеслав Чорновил выступили с призывами к протестам из-за репрессий украинской интеллигенции.

Напомним, на международном кинофестивале в Карловых Варах презентовали фильм удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова "Гамер".