Зйомки фільму про Стуса вже на фінальній стадії – ЗМІ

За їхніми прогнозами, за тиждень вже можна буде перейти до монтажу. За словами режисера фільму Романа Бровка, історію про одного з найактивніших представників шістдесятників почали знімати наприкінці квітня.

На вихідних одну зі сцен знімали у Палаці культури імені Корольова, у спеціальному приміщенні – реконструкції кінотеатру "Україна" 60-х років минулого століття. Саме там під час прем'єри кінострічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова літературний критик Іван Дзюба та журналіст В'ячеслав Чорновіл виступили із закликами до протестів через репресії української інтелігенції.

Нагадаємо, на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах презентували фільм утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова "Гамер".