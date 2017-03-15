Съезд ВСП выбрал двух и выберет еще четырех членов совета

"Вчера были избраны два новых члена Высшего совета правосудия. Первый - это Николай Худык, второй - Виктор Шафран", - рассказала О.Какаулина.

Она также сообщила, что сейчас готовятся бюллетени для избрания еще четырех новых членов ВСП.



"Именно сейчас готовятся бюллетени, установлены урны для голосования, поэтому ожидаем, что сегодня изберут еще четырех, а потом все шесть членов ВСП будут приведены к присяге", - сказала О.Какаулина.

По ее словам, присяга новых членов ВСП "ожидается сегодня, потому что сегодня последний день работы съезда".

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия впервые в истории лишил иммунитета и позволил арестовать судью.