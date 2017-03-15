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Съезд ВСП выбрал двух и выберет еще четырех членов совета

Съезд ВСП выбрал двух и выберет еще четырех членов совета

Киев • УНН

 • 11331 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Высший совет правосудия на своем съезде избрал двух и планирует выбрать еще четырех новых членов ВСП, которые должны быть приведены к присяге сегодня. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь официального веб-портала "Судебная власть Украины" Ольга Какаулина.

"Вчера были избраны два новых члена Высшего совета правосудия. Первый - это Николай Худык, второй - Виктор Шафран", - рассказала О.Какаулина.

Она также сообщила, что сейчас готовятся бюллетени для избрания еще четырех новых членов ВСП.

"Именно сейчас готовятся бюллетени, установлены урны для голосования, поэтому ожидаем, что сегодня изберут еще четырех, а потом все шесть членов ВСП будут приведены к присяге", - сказала О.Какаулина.

По ее словам, присяга новых членов ВСП "ожидается сегодня, потому что сегодня последний день работы съезда".

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия впервые в истории лишил иммунитета и позволил арестовать судью.

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