З'їзд ВРП обрав двох та обере ще чотирьох членів ради
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вища рада правосуддя на своєму з’їзді обрала двох та планує обрати ще чотирьох нових членів ВРП, які мають бути приведені до присяги сьогодні. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар офіційного веб-порталу «Судова влада України» Ольга Какауліна.
“Учора було обрано двох нових членів Вищої ради правосуддя. Перший — це Микола Худик, другий — Віктор Шафран”, — розповіла О.Какауліна.
Вона також повідомила, що зараз готуються бюлетені для обрання ще чотирьох нових членів ВРП.
“Саме зараз готуються бюлетені, встановлено урни для голосування, тому очікуємо, що сьогодні оберуть ще чотирьох, а потім усі шестеро членів ВРП будуть приведені до присяги”, — сказала О.Какауліна.
За її словами, присяга нових членів ВРП “очікується сьогодні, тому що сьогодні останній день роботи з’їзду”.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя вперше в історії позбавила імунітету та дозволила заарештувати суддю.