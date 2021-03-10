Съезд судей Украины не выбрал судью КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. XVIII-й съезд судей Украины во время повторного тайного голосования 10 марта не смог избрать судью Конституционного суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ССУ.
Детали
Делегаты получили 267 бюллетеней. Из них 243 - признали действительными. 24 бюллетеня признаны недействительными.
Кандидат Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко - 109 голосов, чего не хватило для избрания.
Напомним
Ранее УНН сообщали о избрании членами ВРП Сергея Болотина, Валерия Сухова и Виталия Салихова.
Съезд судей в среду, 10 марта, избрал четвертого члена Высшего совета правосудия по своей квоте - им стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий.