З’їзд суддів України не обрав суддю КСУ

Деталі

Делегати отримали 267 бюлетенів. Із них 243 — визнали дійсними. 24 бюлетені визнані недійсними.

Тобто Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко — 109 голосів, чого не вистачило для обрання.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляли про обрання членами ВРП Сергія Болотіна, Валерія Сухового та Віталія Саліхова.

З’їзд суддів у середу, 10 березня, обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою — ним стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.