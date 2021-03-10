З’їзд суддів України не обрав суддю КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. XVIII-ий з’їзд суддів України під час повторного таємного голосування 10 березня не зміг обрати суддю Конституційного суду. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу РСУ.
Деталі
Делегати отримали 267 бюлетенів. Із них 243 — визнали дійсними. 24 бюлетені визнані недійсними.
Тобто Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко — 109 голосів, чого не вистачило для обрання.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляли про обрання членами ВРП Сергія Болотіна, Валерія Сухового та Віталія Саліхова.
З’їзд суддів у середу, 10 березня, обрав четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою — ним стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.