Съезд "Слуги народа" не будут отменять из-за всплеска заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Съезд политической партии "Слуга Народа" не будут переносить или отменять из-за роста заболеваемости COVID-19. Его проведут в соответствии с карантинными мероприятиями. Об этом журналисту УНН сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
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"Мы проведем съезд в соответствии с карантинными мероприятиями и переносить/отменять его не будем", - рассказал Корниенко.
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По его словам, на данный момент количество участников съезда (делегаты, гости, пресса) соответствует нормативам размещения на массовых мероприятиях.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что Киев на данный момент в "оранжевой" зоне.
"Съезд пройдет с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Кроме того, мы существенно ограничили количество делегатов от регионов", - сказала Кравчук журналисту УНН.
Что было до этого
Партия "Слуга народа" огласила, что проведет съезд в субботу, 13 марта, в повестке дня, в частности, вопрос изменений в системе управления партией.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Между тем в Украине зафиксировано уже 1,425 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 10 марта, - 9 000, снова скачок по количеству случаев по сравнению с днем ранее. При этом также наблюдается резкое увеличение числа госпитализированных - за сутки 4,2 тысячи. Также за сутки - один из самых высоких показателей летальных исходов - 262.