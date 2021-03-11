З'їзд "Слуги народу" не будуть скасовувати через сплеск захворюваності на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З’їзд політичної партії “Слуга Народу” не будуть переносити чи скасовувати через зростання захворюваності на COVID-19. Його проведуть відповідно до карантинних заходів. Про це журналісту УНН повідомив голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко.
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“Ми проведемо з‘їзд у відповідності до карантинних заходів і переносити/скасовувати його не будемо”, — розповів Корнієнко.
Деталі
За його словами, наразі кількість учасників з‘їзду (делегати, гості, преса) відповідає нормативам розміщення на масових заходах.
Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук зазначила, що Київ поки у “помаранчевій” зоні.
“З‘їзд пройде з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму. Крім того, ми суттєво обмежили кількість делегатів від регіону”, — сказала Кравчук журналісту УНН.
Що було до цього
Партія “Слуга Народу” проведе з’їзд у суботу, 13 березня, на порядку денному, зокрема, питання змін у системі управління партією.
Доповнення
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.
Тим часом в Україні зафіксовано вже 1,425 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 10 березня, — 9 тисяч, знову стрибок за кількістю випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому також спостерігається різке збільшення госпіталізованих — за добу 4,2 тисячі. Також за добу — один з найвищих показників летальних випадків — 262.