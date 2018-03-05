Съезд сформировал список кандидатов в Совет судей Украины

В частности, от местных общих судов надо выбрать 11 членов Совета судей, от апелляционных и административных судов по четыре кандидата.

От апелляционного административного, апелляционного хозяйственного и Высшего специализированного по два члена, от Верховного суда Украины и хозяйственных судов по четыре члена.

Напомним, в Киеве начал работу 15-й съезд судей Украины.