З'їзд сформував список кандидатів до Ради суддів України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Під час 15-го чергового з'їзду суддів України, який проходить в Києві, сформували список із близько 50 кандидатів до Ради суддів України, передає кореспондент УНН.
Зокрема, від місцевих загальних судів треба обрати 11 членів Ради суддів, від апеляційних та адміністративних судів по чотири кандидати.
Від апеляційного-адміністративного, апеляційного-господарського та Вищого спеціалізованого по два члени, від Верховного суду України та місцевих господарських судів по чотири члени.
Нагадаємо, у Києві розпочав роботу 15-й з'їзд суддів України.