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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 87462 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105565 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120943 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140296 просмотра

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8 марта, 10:25 • 145153 просмотра

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Появился трейлер украинского фильма "Вулкан"

Появился трейлер украинского фильма "Вулкан"

Киев  •  УНН

 • 47085 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Появился трейлер фильма "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука. Об этом в Facebook сообщает Госкино, передает УНН.

Так, картина “Вулкан” создана совместно Украиной и Германией. С украинской стороны производство фильма осуществила кинокомпания “Татофильм” (продюсер Елена Ершова) и ОО “Юг” (продюсер Дарья Аверченко) при поддержке Госкино.

“По сюжету, Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ и в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. Серия странных совпадений оставляет Лукаса один на один с таинственной и хаотичной вселенной южной степи, в котором жизнь кажется оторванной от любой структуры. В этих странных местах, где люди находят счастье в простых, часто обыденных вещах, где переплелись прошлое, настоящее и будущее, где каждый день может стать последним, Лукас начинает жизнь сначала”, - говорится в сообщении.

Мировая премьера ленты состоится в рамках конкурсной программы “East of the West” 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Напомним, появился первый постер фильма “Дикое поле”, который снимают по мотивам романа Сергея Жадана “Ворошиловград”.

Украинские Национальные Новости

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