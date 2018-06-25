З'явився трейлер українського фільму "Вулкан"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. З'явився трейлер фільму "Вулкан" режисера Романа Бондарчука. Про це в Facebook повідомляє Держкіно, передає УНН.
Так, картина “Вулкан” створена спільно Україною і Німеччиною. З українського боку виробництво фільму здійснила кінокомпанія “ТАТОФІЛЬМ” (продюсер Олена Ершова) і ГО “Південь” (продюсер Дар’я Аверченко) за підтримки Держкіно.
“За сюжетом, Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем в офісі ОБСЄ й у складі моніторингової місії вирушає на кордон з Кримом. Cерія дивних збігів залишає Лукаса сам на сам з таємничим і хаотичним всесвітом південного степу, в якому життя здається відірваним від будь-якої структури. У цих дивних місцях, де люди віднаходять щастя у найпростіших, часто буденних речах, де переплелися минуле, сучасне і майбутнє, де кожен день може стати останнім, Лукас починає життя спочатку”, — йдеться у повідомленні.
Світова прем’єра стрічки відбудеться у рамках конкурсної програми “East of the West” 53-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.
Нагадаємо, з’явився перший постер фільму “Дике поле”, який знімають за мотивами роману Сергія Жадана “Ворошиловград”.